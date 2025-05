App Claro cursos é premiado pelo Google Play

Desenvolvido com o objetivo de fomentar a busca pelo conhecimento, promovendo oportunidades e geração de renda extra para a população, o app Claro cursos acaba de ser premiado pelo Google Play na categoria Melhores para autoaperfeiçoamento em 2021 (Best for Personal Growth), que indica os aplicativos com destaque no segmento de aperfeiçoamento pessoal na lista de melhores do ano para o sistema operacional Android.

Com mais de 100 opções de capacitações e cursos livres, a plataforma de educação é ideal para quem deseja autonomia, podendo escolher quando e onde quer estudar. “É uma grande alegria ter o Claro cursos reconhecido entre os destaques do ano pelo Google Play. Além de oferecer conteúdo de qualidade na palma da mão, nosso aplicativo combina facilidade e flexibilidade para as pessoas ajustarem o ritmo de aprendizado conforme suas necessidades”, explica Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro

A lista, que elege os melhores apps de 2021 para Android no Brasil, é uma iniciativa da loja virtual Google Play. Os títulos foram selecionados por uma equipe editorial do Google, que leva em conta critérios como qualidade e nota de avaliação do público Todos os apps da lista de ganhadores estão disponíveis no Google Play.

Claro cursos – Educação de qualidade a qualquer hora e em qualquer lugar

Lançado neste ano, o Claro cursos é mais uma iniciativa da Claro voltada a minimizar os efeitos da pandemia para a população brasileira mais afetada, oferecendo cursos em diversas áreas e segmentos com conteúdo em vídeos, textos, avaliação de conclusão e certificação, que podem ser acessados pelo celular ou web. São mais de 3.400 horas de investimento em conhecimento, com média de 35 horas por curso. Em todo o Brasil, clientes de planos ativos móveis da operadora (Pré, Controle e Pós) têm assinatura gratuita e acesso universal à plataforma sem descontar da franquia de internet.

A operadora liberou o acesso a cinco módulos grátis para público em geral no aplicativo. O conteúdo oferecido com curadoria do Instituto Claro tem o objetivo de promover oportunidades e geração de renda extra em diversas áreas, mesmo para quem não é cliente da operadora. Somando 172 horas de formação técnica e profissional, os módulos dão direito a certificado de conclusão e englobam áreas como varejo, técnicas de negociação, telemarketing, orientação vocacional e preparação para entrevistas.

E, para promover a cultura de inclusão e conectar todas as pessoas por meio da tecnologia, o Claro cursos oferece Cursos de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), com carga horária de 30 horas, totalmente sem custo para clientes Claro móvel e também sem descontar da franquia de internet. Os módulos estão entre os conteúdos mais acessados na plataforma.

Parceria com Pró-Saber SP em Paraisópolis e ação comunitária em Heliópolis

Em uma iniciativa conjunta com o Instituto Pró-Saber SP, a Claro está oferecendo conectividade 5G experimental, na sede da organização, na comunidade de Paraisópolis, com objetivo de fazer testes científicos de aplicação da tecnologia. O público atendido pode aproveitar a conectividade de última geração para aprofundar o conhecimento e realizar cursos online na plataforma Claro cursos, disponibilizada de forma gratuita para acesso pelos dispositivos instalados no local, permitindo que os frequentadores vivenciem a experiência proporcionada pela tecnologia de uma forma transformadora.

E para inspirar os usuários e demonstrar as aplicações da plataforma, a Claro convidou alguns consumidores da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, para testarem o programa de ensino por sete dias. Após esse período, três clientes foram escolhidos para compartilhar suas experiências em uma série de vídeos, que podem ser acessados no canal da Claro no YouTube.