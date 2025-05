Dispositivos Echo, Fire TV e Kindle em promoção para o Natal

Para alegrar o Natal 2021 com presentes inesquecíveis, todos os dispositivos da família Echo e Fire TV, além do Kindle 10ª geração, entram em promoção a partir das 9h da manhã do dia 10 de dezembro até às 9h da manhã do dia 24 de dezembro no site da Amazon. Presentes para quem quer conhecer ou aprimorar suas experiências com Alexa, a inteligência artificial da Amazon, transformar TVs em smart TVs com Alexa, ou no caso dos e-readers Kindle, são opções para quem quer ler com praticidade e conforto na palma da mão.

Família Echo

A família de smart speakers Echo é perfeita para quem quer praticidade e conveniência. Todos os dispositivos estão em promoção de 10 a 24 de dezembro. O Echo Dot 3ª geração vai de R﹩349,00 por R﹩199,00; Echo Dot 4ª geração, de R﹩399,00 por R﹩349,00; Echo Dot Com Relógio de R﹩499 por R﹩449,00; Echo 4ª geração de R﹩749,00 por R﹩649,00; e o Echo Studio vai de R﹩1.699,00 por R﹩1.499,00.

Ativados por voz por meio da Alexa, inteligência artificial da Amazon, os dispositivos reproduzem músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, entre outros serviços de streaming de áudio. Com microfones de longo alcance, executam comandos em qualquer tipo de ambiente e também permitem a conexão com os seus próprios alto-falantes por Bluetooth ou com cabos de áudio de 3,5 mm.

Com a Alexa, trazem notícias, previsão do tempo, executam rotinas, informam lembretes, adicionam itens às listas de compras e acionam outros dispositivos de casa inteligente compatíveis, como lâmpadas, plugues, aspiradores de pó entre outros. As mais de 2.000 skills disponíveis na Alexa adicionam funcionalidades à experiência com os dispositivos Echo, trazendo, por exemplo, dicas e conteúdos de saúde, gastronomia, esportes, estilo de vida, negócios, finanças, educação, entre outros, além de jogos e entretenimento para toda a família. Também é possível realizar ligações para amigos e familiares com dispositivos Echo e ainda automatizar tarefas rotineiras do dia a dia. Botões na parte superior do aparelho dão controle total ao cliente, permitindo ativar ou desativar microfones com um simples toque, de acordo com as preferências de privacidade.

Dispositivos Echo com tela

Todos os dispositivos Echo com tela estão em promoção de 10 a 24 de dezembro. O Echo Show 5 (2ª geração) vai de R﹩599,00 por R﹩499,00; Echo Show 8 (1ª geração), de R﹩ 899,00 por R﹩699,00; Echo Show 8 (2ª geração), de R﹩999,00 por R﹩899,00 e o Echo Show 10, de R﹩1.899,00 por R﹩1.699,00

Adicionalmente às funcionalidades trazidas pelos outros modelos Echo, os dispositivos com tela trazem uma experiência complementar em entretenimento e são boas opções para presentear quem gosta de assistir a conteúdos de vídeo, séries e filmes em alta resolução. Os dispositivos contam com display HD a partir de 5,5 polegadas até 10,1 polegadas, som estéreo e permitem a reprodução de conteúdos no Prime Vídeo, Netflix, entre outros. Também é possível exibir álbuns e fotos do Facebook e personalizar a tela inicial com as imagens de sua preferência.

Com os dispositivos ainda é possível efetuar chamadas de vídeo para contatos que tenham o aplicativo Alexa ou outro dispositivo Echo com tela, já que são equipados com câmeras de até 13MP. A câmera também permite monitorar o ambiente onde o dispositivo está posicionado. No caso do Echo Show 10, o display se move automaticamente, permitindo a observação também do entorno. Botões na parte superior do aparelho dão controle total ao cliente, permitindo ativar ou desativar microfones e câmeras com um simples toque, de acordo com as preferências de privacidade.

Fire TV

Todos os modelos de Fire TV estão em promoção neste Natal. O Fire TV Stick Lite vai de R﹩349,00 por R﹩199,00; Fire TV Stick, de R﹩379,00 por R﹩239,00 e o Fire TV Stick 4k, de R﹩449,00 por R﹩339,00.

Os dispositivos Fire TV são boas opções para presentear fãs de séries e filmes por streaming. Basta apertar o botão dedicado à Alexa no controle remoto de qualquer uma das três versões e pedir para buscar e iniciar programas em serviços como Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, entre outros. Também é possível acessar TV ao vivo e esportes com Vivo Play, DAZN, além de ouvir música em streamings como Amazon Music, Spotify, Vevo entre outros.

Assim como qualquer outro dispositivo com Alexa, também é possível seguir rotinas programadas, acessar as skills e ativar recursos de casa inteligente por meio dos comandos de voz ativados pelo controle.

Tanto o Fire TV Stick Lite quanto o Fire TV Stick trazem streaming rápido de até 1080p e em full HD. Já na versão Fire TV Stick 4K, basta pedir “Alexa, encontre filmes em 4K” ou navegar pelas recomendações na tela inicial para encontrar conteúdos em 4K Ultra HD.

e-readers Kindle

O Kindle 10ª geração está em promoção neste Natal de R﹩399,00 por R﹩319,00. Perfeito para quem quer carregar uma biblioteca versátil com milhares de títulos em um único e leve dispositivo. Além do Kindle, os modelos Novo Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite Signature Edition e Kindle Oasis 8GB e Kindle Oasis 32GB, também são opções para os amantes da leitura e custam, respectivamente, R﹩649, R﹩849, R﹩1.299 e R﹩1.449,00.

Todos os modelos trazem conexão Wi-Fi, telas entre 6 e 7 polegadas sensíveis ao toque. O Kindle 10ª geração tem 8GB de armazenamento e iluminação embutida com 4 LEDs. Já os novos dispositivos Novo Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite Signature Edition e Kindle Oasis ganham destaque também por serem à prova d’água – com resistência até 2 metros de profundidade em água doce – ideal para leitura à beira da piscina.

Os dispositivos Kindle duram semanas com uma única carga. A bateria do Novo Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition duram até 10 semanas – a maior longevidade em um Kindle Paperwhite até hoje. Além disso, o Kindle Paperwhite Signature Edition é o primeiro a oferecer carregamento sem fio e pode ser usado com qualquer carregador sem fio Qi compatível (vendido separadamente).

Outros destaques incluem tela de 300ppi antirreflexo no Novo Kindle Paperwhite, que traz texto com qualidade de impressão a laser para facilitar a leitura em todas as condições, mesmo sob luz do sol. A tela oferece um brilho adicional de 10% em sua configuração máxima para garantir que a leitura seja mais confortável para os olhos. Já o Kindle Paperwhite Signature Edition também vem com luz frontal adaptável que ajusta automaticamente o brilho da tela com base na iluminação ao redor, para que a leitura possa acontecer confortavelmente em todas as condições.