Tinder anuncia nova experiência na seção Explorar: o Modo Música

Explorar, o novo espaço interativo no Tinder, já se tornou o lugar mais badalado para se estar dentro do app, com mais de 80% dos membros visitando a seção desde o seu lançamento este ano. E, em breve, os membros do Tinder também poderão escutar as músicas favoritas de seus potenciais matches com o lançamento do Modo Música, a mais nova experiência imersiva disponível no Explorar. Por meio de uma integração com o Spotify, o Modo Música reproduz automaticamente a trilha sonora escolhida por cada membro – aquela música que traz mais pistas sobre sua personalidade – diretamente de seus perfis. Qualquer pessoa que vincular sua conta do Spotify e adicionar uma música aos seus perfis do Tinder poderá experimentar o Modo Música.

Cerca de 40% de todos os membros da Geração Z do Tinder no mundo já adicionaram músicas em seus perfis, e, quando usam esse recurso, observam um aumento de quase 10% nos matches. O Modo Música foi criado com base na conexão natural entre pessoas e música, permitindo que os membros encontrem alguém por meio de seus gostos musicais, ao mesmo tempo em que cria uma atmosfera mais convidativa, deixando aquele momento no domingo à noite no Tinder ainda mais divertido.