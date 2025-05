Estão abertas as inscrições para o AFG-GE, time misto de Free Fire do AfroGames

Estão abertas as inscrições para o novo time de Free Fire do AfroGames em parceria com o GE. Todos os jogadores a partir dos 16 anos podem se registrar para disputar uma vaga no time misto do battle royale da Garena. Das cinco vagas abertas, duas serão destinadas a moradores de Vigário Geral e Parada de Lucas. Além de bolsa no valor de um salário mínimo, os vencedores vão ganhar curso de inglês e contar com todo suporte da estrutura do AfroGames que conta entre outras coisas com treinos físicos e acompanhamento psicológico. Os interessados podem se inscrever no canal oficial da seletiva, até o dia 31 de dezembro.