PUBG: BATTLEGROUNDS ficará gratuito em 2022

A KRAFTON, Inc. revelou durante o The Game Awards que PUBG: BATTLEGROUNDS vai se tornar gratuito a partir de 12 de janeiro de 2022, nas versões para PC e console, marcando uma nova era no popular jogo battle royale.

O trailer completo exibido durante o TGA pode ser visto aqui. Para obter mais informações sobre o anúncio, incluindo o que muda para jogadores novos e atuais, confira o post no blog oficial, clicando aqui.

Quando gratuito, o PUBG: BATTLEGROUNDS apresentará o BATTLEGROUNDS Plus, um upgrade de conta opcional que permitirá aos jogadores acessarem uma variedade de conteúdos novos e exclusivos.

Embora todos comecem com a Basic Account, que permite usufruir da maioria dos recursos do game, será possível realizar o upgrade por meio do pagamento único no valor de US$ 12.99, e ganhar acesso aos seguintes recursos:

Bônus de 1,300 G-COIN

Survival Mastery XP + 100% de boost

Carreira — Aba Medalhas

Temporadas Ranqueadas

Partidas Customizadas

Itens in-game, incluindo o Set Captain’s Camo, que consiste de capacete, máscara e luvas de camuflagem

Jogadores que adquiriram PUBG: BATTLEGROUNDS antes do lançamento da versão gratuita receberão o PUBG – PACOTE COMEMORATIVO ESPECIAL, que inclui um upgrade automático da conta para o BATTLEGROUNDS Plus e o Set Visual do Veterano, que inclui:

Espartilho Legado do Veterano

Jaqueta Legado do Veterano

Luvas Legado do Veterano

Calças Legado do Veterano

Botas Legado do Veterano

Corrente e Canivete Legado — Frigideira

Placa de identificação — Legado do Veterano

“Como PUBG: BATTLEGROUNDS foi o pioneiro do gênero Battle Royale e se tornou uma IP com influência global, este é o momento perfeito para fazer a transição para o F2P e dar as boas-vindas a novos jogadores”, disse CH Kim, CEO da KRAFTON, Inc. “O jogo cresceu substancialmente desde que o trouxemos para o Acesso Antecipado há quase cinco anos, e acreditamos que ele oferece um dos melhores custos-benefícios em jogos. A transição para tornar-se gratuito é a próxima etapa em nossa jornada para ampliar o escopo da IP de PUBG por meio de um conteúdo que tanto jogadores novos quanto veteranos irão adorar.”

Ao longo das próximas semanas, será possível visitar o site oficial para acompanhar uma série de atividades que serão realizadas para comemorar a transição de PUBG: BATTLEGROUNDS para o modelo gratuito. Aqueles que realizarem o pré-registro no site para jogar a versão gratuita, fizerem o teste de personalidade e participarem da atividade “Convide um Amigo” ganharão diversos itens in-game exclusivos.

Desde seu lançamento no formato de acesso antecipado em 2017, PUBG: BATTLEGROUNDS popularizou o gênero de jogos battle royale e, até o momento, vendeu mais mais de 75 milhões de cópias para PC e consoles, tornando-se um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Nos cinco anos seguintes, PUBG: BATTLEGROUNDS continuou a expandir seus esforços com atualizações recorrentes, incluindo novos mapas, modos de jogo e recursos de gameplay. A marca PUBG evoluiu em uma franquia multimídia, alcançando novos empreendimentos como o PUBG Esports, expandindo sua história por meio do Universo PUBG e outros títulos recém lançados, como o jogo mobile PUBG: NEW STATE.

Para as últimas informações sobre PUBG: BATTLEGROUNDS, por favor acesse o site oficial ou siga as redes sociais do jogo no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.