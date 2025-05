Showmatch do Logitech G Challenge 2021 será dia 13 de dezembro, com coroação de campeões e sorteios da Logitech G

Após um ano intenso de competições e batalhas épicas, chegou a hora de fechar com chave de ouro o Logitech G Challenge 2021. Para isso, a Logitech G realizará a transmissão da Showmatch, em que os times vencedores enfrentarão a INTZ em uma partida amistosa. A transmissão das partidas acontece no dia 13/12, às 20h, no canal da Twitch da latgchallenge_bra e contará com apresentação de Bruna Balbino, Tawna e Kenno.

A festa não será apenas para os jogadores. A cada 20 minutos de transmissão será sorteado o novíssimo Headset Wireless G435 da Logitech G para os espectadores. As condições para concorrer aos prêmios serão divulgadas durante a stream, então é preciso acompanhar a festa.

Após a abertura da live, acontece a partida entre Los Grandes e INTZ no Counter-Strike: Global Offensive. Logo depois vem o embate entre Spetnaz e INTZ no League of Legends. Com as partidas concluídas, será hora da premiação dos MVPs do Logitech G Challenge em CS:GO, LoL e Fortnite. Para encerrar a noite, acontece a coroação das equipes vencedoras do campeonato.

“Fechamos mais um ano de celebração aos games e eSports com essa Showmatch do Logitech G Challenge 2021,” conta Ricardo Filó, head de Gaming para Latin America da Logitech. “Alcançamos um nível de competição e profissionalismo com os times que foi surpreendente, o que nos faz sentir muito felizes em realizar essa festa para comemorar as vitórias desses players. Isso nos deixa empolgados para ver o que nos aguarda no próximo ano.”, complementa.