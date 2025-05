Ação da Deezer leva paredão de som para três capitais do Nordeste para divulgar a campanha Forró Viral

Que o forró ganhou o Brasil não é novidade para ninguém. Nas listas de artistas e músicas mais ouvidas da Deezer, o gênero tem presença garantida, marcando a força e a potência que o ritmo tem na cultura brasileira. Pensando nisso, a plataforma lançou, no começo do mês de dezembro, o projeto Forró Viral com 11 músicas exclusivas na Deezer, em versões inéditas e regravações, cantadas por grandes nomes virais do gênero na atualidade como João Gomes, Matheus Fernandes e Mari Fernandez.

E as ações não param por aí. Entre os dias 10, 11 e 12 dezembro, a Deezer vai levar o Forró Viral para as ruas com o “PareDeezer”, o paredão de som que toca os novos hits do Forró Viral. Ele vai estacionar nas ruas de Fortaleza, Recife e Salvador. Nele, todos poderão escutar os novos hits do álbum Forró Viral com a potência do paredão de som.

Cada cidade também contará com ações de promoção com brindes e interação com as pessoas numa minipista para arrastar o pé! As luzes e a ambientação do local trazem o clima forrozeiro e dançarinos contratados vão ajudar o público a se soltar e dançar com a Deezer. Idealizado pela agência VMLY&R, o “PareDeezer” também conta com banners com QR Code onde as pessoas podem ouvir as faixas do Forró Viral. “Os paredões são um fenômeno cultural da região Nordeste. Por isso, recorremos a eles para aproximar o público local da marca Deezer”, comenta Rafael Pitanguy, CCO da VMLY&R.

O intuito da ação é fazer uma conexão emotiva com os amantes do ritmo nessas capitais do nordeste com as faixas exclusivas do projeto e mostrar que a Deezer também celebra e apoia a cultura dessa região do país.

Confira os locais e os horários do evento:

Cidade/Estado: Salvador (BA)

13 de dezembro de 2021 – Das 16h30 às 19h30

Av. Oceânica, 1404 – Ondina