Acer do Brasil sugere presentes tecnológicos para o Natal 2021

Opções de presentes diferenciados é o que não falta na Acer para quem quer agradar com modernidade e sofisticação neste Natal. A marca conta com modelos de notebooks para todos os gostos e estilos de vida, seja para necessidades de trabalho, estudos ou mesmo para games e entretenimento. Neste fim de ano, os consumidores da Acer do Brasil também podem contar com o App Acer Loja para fazer compras.

“Chegou uma das épocas mais lindas do ano e sabemos que todos querem caprichar no presente. Neste Natal, a Acer oferece um portfólio de produtos vasto, para todos os perfis e bolsos, com qualidade e tecnologia de ponta”, afirma Alexandre Morais, Diretor Comercial da Acer do Brasil. “Neste ano, também temos o aplicativo Acer Loja para auxiliar ainda mais nas compras de Natal, de forma prática, rápida e que cabe na palma da mão. Esperamos que nossos clientes aproveitem para comprar sem sair de casa”, destaca Morais.

Trabalho e estudos com a linha Aspire

Se o foco é que o presente sirva para trabalho ou estudos, a linha Aspire é a mais indicada. Seja para o home office ou para o escritório, a família Aspire supre todas as necessidades com performance e design únicos. Ele também se aplica para pesquisas educacionais que, após a pandemia de Covid-19 que fomentou o ensino híbrido, têm sido feitas cada vez mais a partir da casa de cada aluno.

Neste sentido, um dos modelos da linha que vem ao encontro dessas nuances é o Aspire 5 A514-54-54LT, com processador Intel Core de 11ª geração, SSD de 256 GB, 8 GB de memória RAM e gráfico Intel Iris Xe. Os componentes permitem ao usuário criar, editar, compartilhar e assistir vídeos, fotos e imagens sem dificuldades, inclusive com bateria com até 8 horas de autonomia.

Além disso, o equipamento possui design diferenciado, com chassi na cor Safari Gold, tampa de metal e menos de 1,8 cm de espessura. A tela de 14” entrega experiência e imagens ricas para filmes e edição de vídeos junto à tecnologia ComfyView, que otimiza a luminosidade, contraste e curva das cores. Outro destaque é a tecnologia Áudio Acer TrueHarmony, que oferece graves mais profundos e mais volume.

Outra opção da linha Aspire para trabalho e estudos é o Aspire Vero AV15-51-583D, que oferece uma experiência única como produto eco-friendly da marca. O device possui processador Intel Core de 11ª geração, gráficos Intel Iris Xe, 8 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento SSD. Com design inovador, o Vero é feito com 80% de material reciclado: 30% de plástico PCR no chassi e na moldura da tela e 50% nas capas do teclado, promovendo uma integração completa do PCR em um notebook. Ainda sobre o Vero, ele possui chassi sem pintura, que reduz o impacto negativo do Compostos Orgânicos Voláteis.

Outro diferencial do computador, além de sua embalagem totalmente reciclável, é o Vero Sense TM, aplicativo que proporciona extrema economia de bateria com funções críticas desativadas. Ele reduz o desempenho do sistema para aumentar a eficiência energética e a autonomia da bateria, equilibra automaticamente os níveis de economia de energia e desempenho, otimizando para a melhor performance geral. Presentar um Vero é ajudar o meio ambiente e ainda agradar pessoas queridas.

As melhores partidas online

A Acer também tem as melhores opções para quem quer surpreender um gamer. A linha Nitro da marca foca justamente esse público, oferecendo velocidade, performance e design correspondentes ao universo gaming, de forma a atender às necessidades que cada partida online exige.

O Notebook Gamer Acer Nitro 5 AN517-52-75WH, por exemplo, possui placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada GDDR6, Processador Intel® Core™ i7 Six Core de 10ª geração, além dos 8 GB de memória tipo DDR4, expansível até 32 GB e 512 GB SSD.

Em seu design, apresenta tela de 17.3″ IPS Full HD com 144Hz que transforma a experiência e faz com que o usuário mergulhe de verdade na ação do game. Também possui chassi que traz linhas inspiradas no mundo gamer, com acabamento premium texturizado e detalhes em vermelho. O sistema de resfriamento com duas ventoinhas e tecnologia CoolBoost faz a máquina ficar mais fria, o que impacta diretamente na performance de jogo.

Mas outra opção de linha gamer para os entusiastas do universo é o lançamento Predator Orion. São duas configurações diferentes que prezam pelo melhor desempenho durante as partidas online, sendo o diferencial da família Orion a refrigeração eficiente e o design robusto, considerando que os equipamentos são desktops.

O modelo PO5-620-10000 possui processador Intel i5 Six Core de 11ª geração, placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 e 512 GB de armazenamento SSD. Além disso, o computador possui memória RAM de 16 GB, fazendo o gamer chegar mais longe nas competições virtuais. Sobre o design, o equipamento possui três ventoinhas frontais, integradas a um Air cooler ARGB com dissipador de calor para o processador.

Já o modelos PO5-620-30000 possui a mesma estrutura da primeira opção da linha, mas porta um sistema de refrigeração ainda mais avançado para que não haja deslize na performance. Dessa forma, o sistema funciona por meio do water cooler com 2 ventoinhas ARGB, que consiste em um circuito fechado de mangueiras por onde a água passa até o processador e troca o calor, resfriando a ventoinha. O sistema é visível ao usuário através de um vidro que protege o gabinete.

Este modelo também se diferencia do primeiro pela placa de vídeo, e outras pequenas especificações, como a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3070. É potência para todos os gostos.

