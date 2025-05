App brasileiro oferece 600 livros digitais de graça

Na era da Netflix e do Spotify, o acesso a aplicativos com acervos de conteúdo digital ganhou uma grande popularidade. Ter milhares de filmes, séries e músicas à palma da mão é um atrativo que não passou despercebido pelo público. No entanto, não foram só os produtos audiovisuais e sonoros que ganharam espaço nesse novo mercado. O setor de literatura também busca se adaptar ao contexto atual e já está presente nos dispositivos digitais, no formato de ebooks e até mesmo de audiolivros.

Presente em milhares de smartphones e tablets do Brasil, o Livroh se destaca por entregar um acervo enorme e muita praticidade para os seus usuários. São milhares de livros digitais e audiolivros que podem ser acessados de forma online ou baixados para uso offline.

Quem acessa o Livroh, pode procurar por obras de diferentes gêneros literários, divididos em 40 categorias como: romance, ficção, literatura estrangeira e humor. Também estão disponíveis livros voltados para o desenvolvimento pessoal e profissional, com temáticas que vão desde autoajuda e filosofia até administração e vestibular. Para crianças e adolescentes, o acervo também conta com livros de ficção infantojuvenil, HQs, e mangás.

Prático e Fácil

Criado pela empresa Verisoft, o Livroh busca oferecer praticidade e conforto para o seu usuário. Por isso, conta com uma tecnologia que causa menos cansaço à vista dos leitores, permitindo ajustar a luminosidade da tela e o tamanho das letras. O aplicativo também disponibiliza ferramentas para marcação de trechos do livro, dicionário, anotações, índice, busca de palavras-chave e marcadores de página.

Para aqueles que não conseguem ficar parados, além dos audiolivros, os livros digitais também oferecem a opção de leitura em voz alta (com regulagem de velocidade), para que o usuário possa seguir acompanhando sua obra, mesmo quando não puder prestar atenção no texto.

Os livros que são acessados permanecem dispostos em uma prateleira virtual, que pode ser acessada por um clique, a partir do menu inferior da primeira página. Dessa forma, o usuário pode conferir quanto do livro já leu e pode retomar a leitura do ponto em que parou, assim como uma plataforma de streaming de música ou filmes.

Quanto custa?

Para quem não tem o Livroh incluso no plano de sua operadora de celular e quer acessar todos os conteúdos da plataforma, o valor mensal é de apenas R$ 19,90 e o app está disponível para usuários de Android e iPhone. Para quem quiser conhecer antes de assinar, o Livroh oferece sete dias grátis sem qualquer limitação de acesso e todo o acervo fica disponível durante o período de degustação.

Um outro diferencial do Livroh é a oferta de mais de 600 livros digitais inteiramente gratuitos. O usuário pode baixar o app e caso decida não assinar a versão completa, poderá ter acesso a trechos de conteúdos do catálogo principal e a todos os conteúdos gratuitos, sem a necessidade de pagar nada por isso.