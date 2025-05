Riot Games abre as portas para a garagem da Raze em evento especial para a comunidade

Na próxima sexta-feira (17), a Riot Games convida todos os fãs de VALORANT e de jogos FPS para um evento especial: Tocando o Rebu. A iniciativa, criada pela agência Media.Monks, recria a oficina da Raze, a agente brasileira de VALORANT, no formato de live interativa em estúdio sem presença de público, com início às 19h no canal oficial de VALORANT Brasil na Twitch

Apresentada pela streamer Athena Xis, streamer da BDS (Beyond Digital Sports), Tocando o Rebu contará com atrações como a Corrida de Bombinho, onde fãs sorteados poderão controlar remotamente o robô companheiro da Raze competindo entre si para alcançar o melhor tempo, em um percurso construído no estúdio.

O streamer e proplayer de VALORANT pela FURIA Xand fará uma Masterclass com dicas que vão do básico ao profissional para mandar bem no jogo, além de responder às dúvidas da comunidade que surgirem durante o evento. Além disso, durante todo o evento, o artista visual Leiga, que mescla elementos concretos e abstratos, pintará um mural de grafite e o desenho será definido com ajuda da comunidade em tempo real.

Para terminar com chave de ouro, o encerramento de Tocando o Rebu contará com um show exclusivo do rapper Rashid para trazer o toque musical que já é sinônimo da Riot Games e VALORANT.

“Com o Tocando o Rebu, a Riot está celebrando o ano de 2021 ao lado dos nossos fãs e convidando a comunidade FPS em geral. Queremos que esse seja um evento que divirta e mostre mais do que é VALORANT, sempre colocando a experiência dos nossos jogadores em primeiro lugar, e com o nosso toque de brasilidade”, diz Fernando Birche, Brand Manager da Riot Games Brasil”, diz Fernando Birche, Brand Manager da Riot Games Brasil.