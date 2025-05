Netshoes Miners anuncia novidades para o CBLOL 2022

A Netshoes Miners, equipe de eSports do e-commerce esportivo, anuncia, hoje, as novidades com que contará para a temporada 2022 do CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends). A equipe ganhará reforços importantes, como os sul-coreanos Croc (Selva), atual vice-campeão do CBLOL, e DoRun (Topo), que estreia no campeonato brasileiro. O atleta traz sua experiência em campeonatos da Coreia do Sul e China e promete ser uma das grandes atrações da temporada.

Ainda na linha de reforços, a equipe contratou o brasileiro Anyyy (Meio), conhecido por ser extremamente habilidoso. A expectativa é que junto ao time, agora reforçado, ele seja um dos destaques para se firmar como um dos melhores na posição. Além das contratações, a Netshoes Miners vai contar com a consolidada dupla na rota inferior, com Hawk (Suporte) e Drop (Atirador). Este segundo é, hoje, um dos grandes nomes da posição na liga brasileira e também participou ativamente do planejamento da equipe para 2022.

Com as mudanças, o time se coloca em um nível competitivo elevado. “Nosso objetivo é brigar pelo título do CBLOL”, afirma Jukaah Vargas, Head de League of Legends da Netshoes Miners.

A Miners também investirá em outras frentes. A equipe de marketing e conteúdo do time elaborou ações com objetivo de impactar o público nas redes sociais. Produziu um filme de animação, que mostra o encontro dos atletas para a estreia dessa nova fase no CBLOL. O cenário são as ruas do centro de Belo Horizonte, cidade em que o time foi fundado. No vídeo, é possível encontrar referências do universo do League of Legends, dos parceiros e patrocinadores e de pontos turísticos da capital mineira, que reforça ainda mais a identidade da organização. “A ideia é conectar cada vez mais o time com a torcida, tanto no ambiente digital, por meio das redes sociais, como presencialmente, e acredito que a volta dos jogos com torcida ajudará nisso”, diz Vargas.

Todo o processo de elaboração do filme foi desenvolvido por profissionais mineiros. Liderado pela Head de Conteúdo da Miners, Daniella Vinci, o anúncio conta com Lê Brandão na direção, cenário e ilustração, Marianna Teixeira na animação e pós-produção, Vitor Akin na trilha sonora original, Marcus Leão e Quiites no Design Sonoro e Design Gráfico.

O filme está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EzA3m-y-gg8, https://twitter.com/minersgg/status/1470861221150736384?t=TTigBk13YKW9ltlGDdBlQQ&s=19 e será lançado em todas as redes sociais da Netshoes Miners – Instagram, Twitter, Youtube e TikTok.