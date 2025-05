SAGA recebe público do novo filme Homem-Aranha: Longe de Casa com teaser, brindes e convite para oficina gratuita

Ir ao cinema assistir a um dos filmes de super-heróis mais aguardado dos últimos anos, descobrir como dar os primeiros passos profissionais nos mercados de games e arte digital e ainda ter a chance de se inscrever em uma oficina gratuita na área. Tudo isso será possível graças à ativação que a SAGA, maior rede de escolas de games e arte digital do Brasil, vai promover em sessões do filme Homem-Aranha: Longe de Casa. De hoje, 15, a 21 de dezembro, promotores da escola estarão em frente às salas de cinemas de dez shoppings apresentando seus cursos, distribuindo brindes e entregando as fichas de inscrição para os interessados em cursar presencialmente uma oficina gratuita de games, animação, Photoshop ou de pintura digital do Homem-Aranha, todas com entrega de certificado SAGA.

O público que for assistir ao novo título da Marvel Studios também poderá acompanhar nas telonas um teaser de 60 segundos do Playgame 6.0. Pioneiro entre os cursos livres de desenvolvimento de games, o Playgame 6.0 introduz uma jornada de aprendizado semelhante ao processo de criação de um jogo seguido nos estúdios, o que facilita ainda mais a entrada de seus alunos no mercado de trabalho. O Playgame 6.0 pode ser cursado de forma on-line ou presencial, tem 5 levels e um ano de duração.

A ação será nas salas de cinema dos seguintes shoppings*:

• Shopping Cidade São Paulo – Paraíso, São Paulo-SP

• Shopping Iguatemi Campinas – Vila Bradina, Campinas-SP

• Shopping Pátio Paulista – Paraíso, São Paulo-SP

• Shopping SP Market – Santo Amaro, São Paulo-SP

• Shopping Tietê Plaza – Lapa, São Paulo-SP

• Shopping Boulevard Tatuapé – Tatuapé, São Paulo-SP**

• Shopping da Bahia – Caminho das Árvores, Salvador-BA**

• Shopping Grand Plaza – Centro, Santo André-SP**

• Shopping Villa Romana – Santa Monica, Florianópolis-SC**

O teaser do Playgame 6.0 pode ser visto no canal da SAGA no YouTube

Mais informações sobre a SAGA e seus cursos estão disponíveis no site da escola.

*a ação poderá ou não ocorrer em todas as sessões

**cinemas que só terão as ativações fora das salas de exibição. Não apresentarão o teaser do Playgame 6.0