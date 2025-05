ViewSonic apresenta soluções visuais para o setor de saúde

ViewSonic Corp., fornecedora líder global de soluções visuais, apresenta um portfólio de produtos que oferecem confiabilidade, desempenho e facilidade de uso, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem em fornecer um melhor atendimento ao paciente – seja na recepção ou no consultório.

A empresa oferece uma ampla variedade de monitores que podem transmitir informações confidenciais com segurança, eficiência e eficácia para profissionais de saúde e pacientes. Essas soluções de exibição incluem monitores (toque, portátil e videoconferência), quiosques de autoatendimento, sinalização digital, visores interativos e telas de apresentação sem fio.

Estações de registro

Ideais para recepções, saguões e salas de espera, os visores de toque ViewSonic suportam as cargas de trabalho da equipe administrativa e clínica, ao mesmo tempo que ajudam a agilizar o tráfego de pacientes para facilitar a entrada e saída do centro médico. Essas estações apresentam tecnologias de toque multifuncionais, telas duráveis e resistentes a arranhões, montagens 100x100mm em conformidade com VESA, designs ergonômicos com funcionalidade de inclinação flexível e opções de conectividade versáteis.

Quiosques de autoatendimento e localização

A ViewSonic fornece uma linha de quiosques digitais intuitivos e fáceis de usar, além de cartazes eletrônicos que são funcionais para exibir mapas e diretórios de localização, ajudando os pacientes a se localizar dentro das instalações. A companhia conta também com soluções “sem contato” e sensores de movimento para esses monitores ou quiosques de higienização para higienizar rapidamente as mãos. Este equipamento pode ser colocado em entradas, recepções, corredores, salas de espera e saguões de hospitais.

Os modelos disponíveis para estações de autoatendimento e de registro incluem: TD2223, TD2230 e EP4320.

Estações de trabalho administrativas e de alto desempenho

A ViewSonic fornece soluções de monitor que permitem um ambiente ideal e produtivo para médicos, enfermeiras e equipe de suporte médico. Essas estações de trabalho podem ser colocadas na recepção, saguões, fachadas de farmácias, salas de espera, estações de enfermeiras, consultórios médicos, espaços de colaboração e muito mais. Os monitores das séries VG e VX oferecem ergonomia avançada, incluindo uma inclinação de 40 graus, embalagem ecológica em modelos selecionados, fácil implantação e opções de conectividade prontas para as estações de trabalho de back office de hoje e amanhã. As séries VP e VG apresentam filtros de privacidade integrados para maior segurança e conectividade, como o encaixe de um único cabo USB-C para transmitir vídeo, áudio, dados e capacidade de rede com fio segura. Os modelos disponíveis incluem: VG2448-PF (filtro de privacidade) e VG2456 (acoplamento) VP3481a (ultra largo) para ambos os tipos de estações.

Assinatura digital

De resolução Full HD a 4K Ultra HD, a linha de soluções de sinalização digital da ViewSonic é ideal para transmitir mensagens em salas de espera, informar sobre protocolos de emergência ou comunicar detalhes sobre os serviços. Esses monitores podem funcionar de forma eficiente e eficaz em entradas de hospitais, recepções, saguões, corredores e salas de espera. Eles incluem recursos como um reprodutor de mídia multi-core integrado com amplo armazenamento, LAN integrada, navegador da web e Wi-Fi opcional. Eles também apresentam software de compartilhamento de conteúdo ViewBoard Cast ™ que permite streaming de praticamente qualquer dispositivo (disponível em modelos da série CDE de 50 polegadas e maiores) e software myViewBoard ™ Manager e vController ™ para fornecer uma interface simples e intuitiva para administração remota. Os modelos disponíveis incluem: CDX5562 e a maioria das séries CDE20.

Telessaúde

Os monitores de videoconferência ViewSonic apresentam uma webcam embutida que os torna perfeitos para ajudar pacientes e profissionais de saúde remotamente. Eles também podem trabalhar para funcionários administrativos que trabalham em casa. ViewSonic também oferece webcams independentes que podem ser facilmente conectadas a monitores existentes. Os monitores disponíveis incluem: VG2440V (com câmera embutida) e VG2440 com câmera separada VB-CAM-001.

Estações de trabalho portáteis

Os monitores ViewSonic fornecem acesso fácil às informações do paciente, com maior foco no atendimento ao paciente e menos tempo gasto na tela do computador. Os visores de toque ViewSonic permitem interações mais rápidas e intuitivas com sistemas integrados em centros médicos e permitem que os profissionais de saúde os mantenham limpos e desinfetados de maneira simples e eficaz. Seus designs compatíveis com VESA facilitam a instalação em carrinhos móveis ou embutidos na parede do escritório. Esses monitores fornecem imagens nítidas para cuidadores e pacientes em quartos de hospital e postos de enfermagem. Os modelos disponíveis incluem: TD2455 e IFP4320.

Visores de tela plana interativos ViewBoard

Telas de toque interativas de 4K permitem que os membros da equipe escrevam, façam anotações e desenhem em imagens médicas, raios-X, gráficos e muito mais. A certificação de equipamentos e a autenticação multifatorial também garantem um ambiente colaborativo entre médicos para facilitar seu trabalho. A tela sensível ao toque responsiva é perfeita para fazer anotações e brainstorming, enquanto o software de streaming integrado incentiva o compartilhamento de conteúdo, onde os usuários remotos podem compartilhar telas e interagir em tempo real. Os monitores planos interativos ViewSonic ViewBoard são perfeitos para salas de conferências e reuniões, bem como para espaços de colaboração. Modelos disponíveis: série ViewBoard IFP.

Telas de apresentação sem fio

Os visores de apresentação sem fio da ViewSonic oferecem detalhes e precisão incríveis em 4K que ajudam os profissionais médicos a colaborar com mais eficácia e eficiência. Essas telas oferecem colaboração e compartilhamento seguro de conteúdo, ajudando a facilitar melhor as apresentações, o brainstorming e a tomada de decisões. Crie um ambiente de trabalho sinérgico em salas de conferências e reuniões, bem como espaços de colaboração, estejam todos na mesma sala ou remotamente, é possível colaborar usando o software em nuvem ViewBoard. Os modelos disponíveis incluem a maioria das séries CDE20 e TD1655 (portátil) e IFPs ViewBoard.

* Os monitores ViewSonic não são considerados dispositivos médicos e não se destinam ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, ou na cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

*Para mais notícias e informações sobre a ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.