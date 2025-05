Uzmi Games Studio chega ao mercado com o objetivo de se tornar referência na criação de jogos

Fundada em janeiro de 2021, a Uzmi Games Studio, estúdio brasileiro de desenvolvimento de jogos, chegou ao mercado buscando colocar o Brasil entre os maiores criadores de games do mundo. Com o objetivo de se tornar referência nacional e internacional, o foco da desenvolvedora é criar e elaborar jogos através de superproduções, com todo um equipamento de primeira linha e uma equipe qualificada para desenvolver jogos AAA no nível de outros grandes estúdios. Em menos de um ano, a desenvolvedora criada por André Ferreira, Douglas Mesquita (conhecido como Rato Borrachudo), Higor Bissoli e Augusto Rocha, já anunciou seu primeiro lançamento, o MMORPG, Tales of Shadowland, que está em fase de testes e entrará em versão Alpha no início de 2022.

De acordo com André Ferreira, CEO do estúdio, com a chegada da pandemia diversos jogadores começaram a procurar por outros jogos de qualidade, com uma grande parcela sedenta por jogos sandbox: “Quando começamos, pensamos em nós mesmos no passado, se divertindo horas dentro de um jogo. Por isso, criamos a Uzmi com muitas ideias e referências aos grandes MMORPG’s dos anos 2000, visando melhorar os sistemas que eram limitados na época. Nosso objetivo, em todos os nossos jogos, é trazer a experiência de grandes clássicos, com vários elementos e easter eggs. E o principal, sempre que entrarmos em um projeto para criar um jogo, vamos pensar em algo que nós também gostaríamos de jogar, pois não faz sentido para nós desenvolver algo que não jogaríamos.”

A Uzmi Games surge no cenário para revolucionar a criação brasileira de jogos de RPG, buscando desenvolver um conteúdo onde todos os jogadores possam se divertir e ganhar com isso. Por isso, a empresa criará um conteúdo NFT dentro de seus jogos, como reforça André: “Nós temos pavor desses jogos pay-to-win, que só existem para tirar dinheiro dos jogadores ao invés de dar a eles uma experiência agradável no seu tempo livre. Por isso, optamos por enriquecer esta experiência, trazendo uma política segura de NFT, junto com a tecnologia da Blockchain, para aplicar em nossos jogos, buscando trazer isso para os jogadores ganharem conosco e o mais importante: se divertir em seu tempo livre”.

Mesmo com a criação recente de Tales of Shadowland, muitas novidades ainda virão por aí. Segundo Douglas Mesquita, CCO da Uzmi, este ainda é só o primeiro projeto da desenvolvedora: “Queremos ser referência em desenvolvimento de grandes produções no Brasil e no mundo. Sempre que fizer sentido entrar em um novo projeto, investiremos tudo o que pudermos para dar vida ao jogo e transformá-lo em um sucesso mundial, atendendo o público mais exigente nos mais diversos estilos de jogos.”

Conheça mais sobre os fundadores e sócios da Uzmi Games Studio:

André Ferreira – André carrega consigo uma vasta experiência no mercado. Empreendedor em série, ele possui mais de 15 anos de experiência no mercado de desenvolvimento, sendo seu principal projeto a fundação do Vigia de Preço, empresa vendida a Mosaico S.A. em 2021, por 7.5 milhões de reais. O empresário também é ex-sócio do influenciador Felipe Neto e foi parceiro de grandes empresas como Reclame Aqui, Tecnoblog e Skoob.

Douglas Mesquita – Influenciador com mais de 12 anos de carreira e mais de 7 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais, o empresário apresenta um grande networking no mercado de influenciadores, com conhecimento em publicidade e realizando ações de marketing para grandes empresas como Microsoft Brasil, Ubisoft, Asus Brasil Rog. Além disso, é graduado em Ciências da computação, no MIT, e em gestão de banco de dados e MBA e B.I (Inteligência de Negócios).

Higor Bissoli – Com grande experiência em administração, finanças, contabilidade e advocacia, Higor foi colaborador no Vigia de Preço e participou de todo processo de venda da empresa. Além disso, possui extenso conhecimento em jogos, principalmente MMORPG, além de ser empreendedor na área de criptoativos.

Augusto Rocha – Augusto é um experiente jogador de videogames com mais de 10 anos na área. Empreendedor, ele conta com iniciativas na área de conteúdo para cultura pop, criptoativos e acompanhou toda criação do Vigia de Preço, tendo atuado em áreas como QA, conteúdo, mídias sociais e várias outras.