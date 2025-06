Call of Duty: Vanguard com Acesso Gratuito e a chegada do driver Kernel de RICOCHET Anti-Cheat globalmente em Warzone

A melhor época do ano chegou: o fim de semana de acesso gratuito ao Multijogador de Call of Duty: Vanguard, é claro! Completo com bônus de MX XP durante o Festive Fervor.

Das 15h de Brasília do dia 16 de dezembro, horário de Brasília do dia 21 de dezembro, Vanguard estará com bônus de Max Double XP – XP de jogador, XP de Operador, XP de Clã e XP de Passe de Batalha – durante seu fim de semana de acesso gratuito.

Este Acesso Gratuito por tempo limitado inclui três playlists, duas das quais trazem o espírito do Festive Fervor.

Uma delas é a Free Kills Playlist, uma mistura de Mata-mata em Equipe, Dominação e Zona de Conflito em todos os Ritmos de Combate no novo mapa Radar e também em Das Haus, Hotel Royal, Eagle’s Nest, Numa Numa e Shipment. Esta playlist também inclui Armageddon e Shipmas após a atualização de Festive Fervor às 2h da manhã do dia 17 de dezembro.

Após essa atualização outra playlist entra no ar: Shipmas 24/7, trazendo exatamente os mesmo modos e todos os ritmos de combate, mas – como o nome sugere – Shipmas o dia inteiro (ou por pelo menos 24h por cinco dias)

Ambas essas playlists estão programadas para entrar no clima do Festive Fervor durante o fim de semana de acesso gratuito, o jogador deve ficar atento para Elf Team Six e escapar do Krampus. Para mais detalhes sobre o Festive Fervor acesse este post completo no blog (em inglês).

O fim de semana de acesso gratuito também traz Batalha dos Campeões, o novo modo de sobrevivência estilo torneio onde construir um armamento eficiente é tão importante quanto ter reflexos rápidos em tensas batalhas de pequenos times. Esta playlist de Batalha dos Campeões será em torneios de trios.

Nas três playlists é possível evoluir todas as armas de Vanguard duas vezes mais rápido graças ao Max 2XP, incluindo quatro novas armas apresentadas no começo da temporada. Um momento perfeito para aqueles que estão buscando experimentar com novas armas ou construir seu próprio meta armamento para WarzoneTM Pacific, e toda essa experiência de armas – além de XP de jogador, XP de Operador, XP de Clã e XP de Passe de Batalha dobrados no fim de semana – irão também para o Multijogador e Zumbis ao atualizar para o jogo completo.

Aqueles que gostarem do fim de semana gratuito estão com sorte, pois este é o melhor momento para pegar a versão completa de Vanguard já que todos que tiverem ou comprarem o jogo até 31 de dezembro receberão diversos presentes de final de ano para uso em Vanguard e Warzone Pacific:

– 10 pulos de Escalão do Passe de Batalha para a Temporada Um – desbloqueia automaticamente um Cartão de visitas e 100 COD Points, ou até mais recompensas com a compra do PAsse de Batalha

– Um boost de XP jogador, arma e Passe de Batalha de 10% durante a Temporada Um – garantindo o próximo ícone de prestígio, acessório de arma ou escalão de passe de batalha mais rapidamente com esse boost de XP

– Os 24 escalões de Vanguard do Passe de Batalha da Temporada 6

Nota: todas essas recompensas estarão disponíveis a partir das 2h da manhã do dia 17 de dezembro.

Lembrando que além da experiência multijogador disponível no fim de semana de acesso gratuito, a versão completa de Vanguard também traz uma campanha cinematográfica com a Segunda Guerra Mundial como nunca se viu!

O fim de semana de acesso gratuito do Multijogador de Vanguard começa às 15h de Brasília do dia 16 de dezembro e vai até às 15h de Brasília do dia 21 de dezembro. Um download adicional é necessário para jogar, tamanhos de arquivo podem ser conferidos na plataforma.

Driver de nível Kernel de RICOCHET Anti-Cheat™ chega globalmente para Warzone em PC

O driver de nível nuclear no PC do RICOCHET Anti-Cheat™ foi implementado para todos os usuários no mundo. O driver de PC será instalado automaticamente junto com uma atualização para Call of Duty®: Warzone™ Pacific na Battle .net. O driver é necessário para jogar Warzone no PC.

Nossa implementação inicial na região da Ásia Meridional se concentrou em estabilidade de software. O #TeamRICOCHET também conseguiu capturar informações valiosas sobre o comportamento de trapaceiros durante a implementação. Tudo que a equipe aprendeu com a implementação do driver na região asiática ajudou no desenvolvimento contínuo de atualizações de segurança para todos os usuários de todas as regiões. O driver será lançado para Call of Duty: Vanguard em uma data futura.

Além do lançamento de Warzone Pacific, o #TeamRICOCHET continuou executando banimentos de contas ilícitas, com foco em revendedores de contas.

O driver de nível nuclear no PC para o RICOCHET Anti-Cheat é um dos elementos de uma iniciativa multifacetada de segurança anti trapaça, que também inclui monitoramento do jogo, atualizações de segurança de servidor, atualizações de autenticação de contas e mais. O driver faz parte de um sistema maior.

O lançamento do RICOCHET Anti-Cheat representa o início desse novo esforço de segurança. Nossa equipe está concentrada na monitoração contínua e na rápida iteração de sistemas de segurança anti trapaça em Vanguard e Warzone. O combate ao jogo desleal será um esforço constante, mas é uma batalha que estamos determinados a travar.

