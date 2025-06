Dell Technologies apresenta conceito de PC sustentável

A Dell Technologies, líder no mercado brasileiro de PCs, apresenta um novo conceito de design sustentável, intitulado Luna. O projeto inclui um conjunto de ações no layout e na produção dos equipamentos para reduzir a emissão de carbono no meio ambiente e facilitar a reutilização, o reparo e a recriação dos aparelhos.

O Luna foi criado como um conceito para implantação futura de boas práticas a serem avaliadas para aplicação no portfólio da empresa em um futuro breve, mas a Dell já estima que, com a aplicação dos conceitos, pode-se esperar uma redução estimada de 50% na emissão de carbono geral derivada dos produtos.

Desenvolvido em parceria com a Intel, o conceito Luna – que faz parte de um conjunto de iniciativas da empresa que representam o compromisso da Dell em acelerar a economia circular e o objetivo ambicioso de zerar a emissão de gases de efeito estufa – prevê a redefinição completa do layout dos componentes e um conjunto de práticas para levar a reutilização ao limite e diminuir drasticamente o impacto da produção dos PCs no meio ambiente.

Um exemplo de mudança no layout interno é a realocação da placa-mãe para a tampa superior e a redução no seu tamanho, colocando-a mais perto de uma superfície com maior exposição ao ar frio. Este deslocamento, combinado à separação do carregador de bateria na base, leva a uma melhor distribuição do calor e pode eliminar totalmente a necessidade de um ventilador. Essas inovações podem reduzir significativamente as necessidades gerais de energia, abrindo caminho para baterias menores e mais potentes.

Atualmente, as placas-mãe são um dos componentes com maior consumo de energia a ser fabricado. Reduzindo sua área total em aproximadamente 75% (agora menor que 5.580mm²) e a contagem de componentes em aproximadamente 20%, a Dell estima que a emissão de carbono causada pelas placa-mãe pode ser reduzida em até 50%.

Além disso, as peças do teclado foram realocadas para estarem mais separadas do outros componentes e simplificar a reciclagem, além da bateria com tecnologia de ponta que garante longas cargas e pode ser mantida por muitos anos de uso, aumentando a reutilização além da primeira vida útil do produto. Na parte de fora, o conjunto de apoio para as mãos foi reprojetado intencionalmente para facilitar o reparo e o reuso.

O Luna também apresentará diversas mudanças que aumentam a vida útil dos aparelhos e facilitam a reutilização e o reparo. Com uma redução de 10 vezes no número de parafusos – são necessários apenas quatro para acessar os componentes – há também uma redução considerável no tempo gasto para reparos (todo o processo de desmontar, arrumar e remontar) em aproximadamente uma hora e meia.

“Nosso insight para criar o conceito Luna começou com um simples ‘e se?’. Pensando em possibilidades para um mundo melhor, esse foi o ponto de partida para desenvolvermos soluções de design que diminuíssem nosso impacto no meio ambiente. O Luna é um grande exemplo de como estamos empenhados em explorar novos caminhos para acelerar drasticamente o progresso em relação aos nossos objetivos mais ambiciosos, como o de zerar a emissão de carbono.” afirma Glen Robson, Chief Technology Officer, Client Solutions Group da Dell Technologies.

“Provar o que pode ser possível é apenas o primeiro passo, o próximo é pegar essas ideias inovadoras de design sustentável e avaliar quais têm o maior potencial de escala em nosso portfólio de produtos” completa o executivo.

Outra ação proposta pelo conceito Luna é uma nova base biológica nas placas PCB, feita com fibra de linho na base e polímero solúvel em água, como cola para fixar os componentes. Esta mudança substituiria os tradicionais laminados de plástico usados nesse processo pelo polímero, que pode ser dissolvido em água, o que significa facilitar o processo de reciclagem, pois os profissionais poderão separar metais e peças das placas de forma mais simples.