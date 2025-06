Force One entra no segmento de periféricos e lança mouse, mousepad, teclado e headset para gamers

A Force One, marca gamer brasileira, acaba de entrar no segmento de periféricos com o lançamento de quatro equipamentos essenciais para todo jogador: mouse, mousepad, teclado e headset. A marca, que já era conhecida por suas cadeiras, expande seu catálogo de produtos para jogadores, reunindo duas de suas características primordiais: ótima qualidade e excelente custo-benefício. Os novos periféricos já estão à venda no KaBuM!.

“Todos na Force One são gamers e estamos sempre em busca de produtos que façam sentido para os jogadores brasileiros, tanto no que diz respeito às necessidades de gameplay quanto de acessibilidade. Assim como as cadeiras, os novos produtos são de alta qualidade, têm design único, riqueza de detalhes e preços atraentes”, disse João Paulo Martins, diretor comercial da Force One.

Fazem parte da nova linha de produtos da Force One o teclado mecânico Avro, o mouse Gripen, os mousepads Skyhawk e o headset Spitfire, todos projetados e otimizados para entusiastas de esportes eletrônicos. No caso do Skyhawk, a Force One ainda preparou uma surpresa para os fãs de Free Fire: uma versão exclusiva do time Fluxo, equipe de Free Fire fundada por Bruno “Nobru” Goes, que já tem uma linha de cadeiras gamer da marca.

Teclado mecânico Avro – O teclado mecânico Avro tem tecnologia anti-ghosting para evitar cliques indesejados e switch mecânico de alto desempenho e durabilidade, elevando as maratonas de gameplay. Sua retroiluminação com diversos perfis customizáveis é ideal para o usuário localizar facilmente os botões mesmo em ambientes escuros, além de adicionar mais estilo aos setups gamers. Já as teclas doubleshot garantem que as marcações de caracteres nunca se apaguem, mesmo após incontáveis pressionamentos. O teclado também inova com um kit completo extra de keycap na cor preta, possibilitando a customização de acordo com a preferência do usuário. O novo equipamento já está à venda pelo preço sugerido de R$ 299 e pode ser encontrado aqui

Mouse Gripen – O Gripen tem design elegante e moderno,com iluminação underglow RGB customizável para máximo estilo e conforto, além de estrutura vazada no estilo “honeycomb”, tornando-o ainda mais leve. Sua ergonomia avançada mantém a mão do usuário confortável mesmo após longas horas de uso, enquanto os switches focados em eSports e sensor óptico de 12 mil DPI garantem respostas rápidas aos movimentos mais delicados sem perder a precisão. O mouse também possui driver em português para criação de macros. Ele pode ser encontrado a partir de R$ 219,90 no KaBuM!.

Mousepad Skyhawk – O Skyhawk é a escolha ideal para jogadores que buscam velocidade, resistência e precisão. Feito com o tecido Mesh Fibertek, o novo mousepad otimiza a resposta do sensor do mouse e proporciona movimentos mais suaves e rápidos nas gameplays. Suas bordas com costuras reforçadas garantem maior durabilidade e a base emborrachada antideslizante fornece total segurança para realizar movimentos bruscos sem que o mousepad saia do lugar. O Skyhawk está disponível em dois tamanhos: XXL (90cm x 40cm), por R$ 79,90, e L (34cm x 28cm), por R$ 39,90. A versão do Fluxo também já está disponível, destacando-se pelo visual colorido com a logomarca da organização de eSports. O mousepad também chega nas versões XXL, por R$ 89,90, e L, por R$ 39,90.

Headset Spitfire – O headset Spitfire foi projetado e otimizado para eSports, com design que prioriza o conforto e qualidade que atende os jogadores mais exigentes. Suas almofadas auriculares macias proporcionam uma experiência agradável para os usuários mesmo em longas sessões de gameplay e seu isolamento acústico aumenta a imersão nos jogos. O Force One Spitfire conta com drivers de 50 mm que reproduzem sons cristalinos com melhor ambientação, permitindo ao jogador identificar a localização exata de seus inimigos, mesmo em meio aos estrondos de tiros e explosões. Outro diferencial é seu microfone removível e suas conexões P2 e P3, que garantem compatibilidade em qualquer plataforma, seja no PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou smartphones. O Spitfire já está à venda pelo preço sugerido de R$ 319,90 no KaBuM!