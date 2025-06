“Futebol dos Cria” encerra ano da Nimo TV com evento beneficente

Para finalizar o ano, a Nimo TV transmitirá no próximo dia 18, a partir das 17 horas, o “Futebol dos Cria”. O evento, estrelado pelo streamer Piuzinho, e que contará com o também streamer Smurfdomuca como convidado especial, tem o objetivo de arrecadar doações para a AfroGames, que democratiza o acesso ao mundo dos games em comunidades carentes. O jogo foi organizado em parceria com a agência Lubu Entretenimento e reserva surpresas e diversão aos usuários da Nimo TV.

A dinâmica do evento será a seguinte: Piuzinho e Muca convidarão celebridades dos cenários de GTA, Free Fire e League of Legends para participarem dessa partida de futebol mais do que especial. Entre os convidados, estão Buxexa, Bocade09, Hudson Amorim, Paulinho O Loko, Tinowns, Júlio Cocielo, Brtt, Cerol, Yuuri, Racha, entre outros.

Nas cinco horas de duração do evento, os streamers irão interagir com o público e cumprir alguns desafios. Além disso, a oportunidade contará com shows especiais de Yuri Bl4ck & Ceveriin Feat Dj Vortex, que agitarão o jogo.

Sobre as doações, elas poderão ser feitas à AfroGames por meio da plataforma LivePix, que permite não apenas doar valores da escolha do usuário, como também anexar uma mensagem especial que será lida durante a live. Um link e um QR Code especiais serão divulgados durante a transmissão para as doações. “Depois de um ano que começou com tantas incertezas, é maravilhoso para a AfroGames ter sido escolhida como a instituição do ‘Futebol dos Cria’, um evento que se preocupa em deixar um legado social, assim como o nosso projeto”, afirma Ricardo Chantilly, sócio-diretor na AfroGames.

“É uma satisfação enorme encerrar o ano com um evento dessa magnitude”, confessa Raphael Negrão, gerente de marketing da Nimo TV no Brasil. ”2021 foi o melhor ano da Nimo TV até hoje e poder finalizar esse ciclo com empresas parceiras tão fortes quanto a Lubu e a AfroGames, e ainda com grandes streamers como Piuzinho, Muca e Hudson Amorim, é uma honra para todo o nosso time”, destaca Negrão.

Já Frederico Baía, empresário e sócio-proprietário da Lubu Entretenimento, ressalta que “este evento veio para fechar o nosso ano com chave de ouro. A equipe da Lubu tem se dedicado para realizar entregas excepcionais no mundo dos esports de um modo muito especial e único, e o ‘Futebol dos Cria’ é um grande exemplo do que está por vir nos próximos anos”.

Os espectadores da Nimo TV poderão acompanhar o evento pelos canais do Piuzinho (https://www.nimo.tv/piuzinho) e Muca (https://www.nimo.tv/smurfdomuca).