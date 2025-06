Amazon.com.br traz dicas para aproveitar a temporada de fim do ano

Com a chegada das comemorações de fim de ano, a Amazon Brasil preparou uma série de dicas para facilitar a seleção de produtos e oferecer a melhor experiência de compra para todos os clientes – inclusive os que deixaram as compras para última hora -, com opções de entrega rápida e gratuita para todo Brasil. Para quem for presentear, os produtos estão sinalizados com a previsão de entrega, destacando se chegará antes ou depois do Natal.

Um dos destaques são as dicas do Guia de Presentes 2021 , onde é possível aproveitar ofertas das mais diversas categorias, como Dispositivos Amazon, Moda, Eletrônicos, Beleza e Cuidados Pessoais, Casa e Cozinha, Livros e eBooks, Entretenimento, Pet Shop, Bebidas Alcoólicas e Esportes. O site apresenta também as tendências de compra para o último mês do ano, com dicas de economia e guias temáticos, ajudando o cliente até a organizar a própria ceia.

Para ampliar a visibilidade de pequenos e médios negócios brasileiros, a Amazon Brasil também convida clientes a conhecerem a página “ Apoie Pequenos Negócios”. Além de conhecer histórias de empreendedores e empreendedoras é possível acompanhar ofertas em produtos que vão desde brinquedos, a móveis, bolsas, itens para drinks e itens para casa de marcas como Webbar, Brincar & Aprender, Lenna’s e Appel Home.

Caso deseje presentear alguém, mas não possui o endereço para envio, uma alternativa é comprar um eBook para Presente. Basta selecionar a opção “Compre para presente” na página do eBook escolhido e depois optar entre colocar um ou mais endereços de e-mail para que cada destinatário receba um aviso sobre o presente que ganhou.

Para o consumidor que está na dúvida do que presentear, a Amazon Brasil selecionou alguns destaques que são tendências de compra e estão entre os mais vendidos entre os produtos do Guia de Presentes 2021:

Os clientes contam também com uma alternativa para quem for presentear à distância, com a possibilidade de enviar diversos itens já embalados para presente, acompanhados de um cartão com mensagem personalizada. Além disso, quem realizar a primeira compra no site ganha frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Os membros Amazon Prime tem entrega grátis e rápida para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens enviados pela Amazon, sendo que mais de 50 cidades possuem entrega em um dia e mais de 700 cidades entregas a partir de dois dias. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R﹩ 99 em livros e acima de R﹩ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Na temporada de festas de Fim de Ano de 2021, produtos comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro que são vendidos pela Amazon ou que tenham o selo Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2022. Além disso, a Amazon Brasil permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente.

Os membros Amazon Prime têm à sua disposição ainda mais formas de economizar. Além de entrega rápida e gratuita sem valor mínimo de compra em milhões de produtos e acesso antecipado a ofertas selecionadas na Amazon Brasil, também contam com descontos e vantagens exclusivas e têm acesso ilimitado a filmes e séries premiadas com o Prime.

Quem quer economizar ainda mais, pode também aproveitar a L oja de Cupons , que oferece descontos em diversas categorias incluindo Livros, Eletrônicos, Casa, Cozinha, Beleza e muito mais. Uma vez destacados, os cupons são aplicados na finalização da compra.

*O preço e a seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.