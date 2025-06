CASTLEVANIA: GRIMOIRE OF SOULS ganha novas histórias e recebe atualizações de inverno

A Konami Digital Entertainment, Inc., anunciou hoje que Castlevania: Grimoire of Souls recebeu sua segunda grande atualização após o lançamento do tema de Halloween em outubro. A atualização de inverno – hemisfério norte – é gratuita pelo Apple Arcade, o popular serviço de assinatura de jogos da Apple que oferece acesso ilimitado a uma crescente coleção de mais de 200 jogos premium, com lançamentos, jogos premiados e os prediletos da App Store, tudo sem anúncios ou compras nos aplicativos.

Esta atualização de inverno adiciona dois novos grimoires, dando aos jogadores uma nova história para se divertir. Conforme o caos dos Grimórios ficava mais fervoroso, monstros começaram a reaparecer em todo o mundo. Com um novo aliado a reboque, Alucard e os outros entram em uma nova era do Grimoire. Uma Maria adulta e Alucard se encontram mais uma vez com Shanoa e Albus, reafirmando seu vínculo atemporal e fortalecendo-o ainda mais. Diante deles aparece o ex-membro da Organização Hermina, assim como Soma Cruz, que caiu na escuridão. O que eles podem querer? Guiado pelo destino, a história de Vital Souls se desenrola ainda mais no caos.

Uma nova solicitação de temporada de “Feriados de Inverno” também foi adicionada ao Grimoire of Souls, seguindo o Halloween de outubro. Ele trará novas fases temáticas de inverno para os jogadores lutarem. Como na atualização anterior, este pedido não está limitado ao período de inverno e estará disponível permanentemente. Moedas temáticas especiais de Feriados de Inverno também estarão disponíveis no Grimoire of Souls e podem ser trocadas por diversas recompensas, incluindo skins, armas e armaduras. Os jogadores podem aproveitar skins e acessórios exclusivos de Feriados de Inverno para entrar no espírito festivo!

Por fim, esta atualização apresentará um novo bônus de login exclusivo de 17 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022. Ao lançar o jogo durante este período de campanha, os jogadores poderão receber um total de 14 recompensas adicionais; os jogadores que fizerem login 14 vezes durante este período receberão todas as recompensas.

Podendo ser jogado em iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Castlevania: Grimoire of Souls está disponível exclusivamente no Apple Arcade por uma baixa assinatura mensal de US$ 4,99, com um mês de teste grátis. Apple Arcade também faz parte dos planos mensais Individual (US$ 14,95), Familiar (US$ 19,95) e Premier (US$ 29,95) do Apple One, com um mês de teste grátis*.

*A avaliação gratuita do Apple One inclui apenas serviços que não são atualmente usados por meio de uma avaliação gratuita ou assinatura. O plano é renovado automaticamente após o período de avaliação até ser cancelado. Aplicam-se restrições e outros termos.