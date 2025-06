NVIDIA anuncia nova lineup de notebooks GeForce RTX 20 e GeForce MX

A NVIDIA anunciou uma nova lineup de notebooks com placas GeForce RTX série 20 e GeForce MX. Dentre os modelos estão a GeForce RTX 2050, MX570 e MX550.

Os notebooks com GeForce RTX 2050 apresentam RT Cores, Tensor Cores e NVIDIA Encoder para habilitar recursos como Ray Tracing, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, entre outros. A GeForce RTX 2050 também funciona perfeitamente com a tecnologia NVIDIA Optimus, que te dá o balanço perfeito entre durabilidade de bateria e performance.

O processador gráfico GeForce MX570 é o mais rápido da linha de placas MX e acelera seu notebook para trabalho e jogos. Apresentando CUDA Cores com mais poder, eficiência e velocidade de memória que as GPUs MX anteriores, o GeForce MX570 entrega rápida edição de fotos, vídeos e jogos se comparado às últimas placas integradas.

Já o NVIDIA GeForce MX550 oferece uma atualização do GeForce MX450. Com mais CUDA Cores e velocidade de memória, ele dá um salto em desempenho e eficiência para edições de fotos e vídeos, bem como o uso do Adobe Lightroom e Premiere Pro, além de jogos melhores que placas integradas.

Detalhes adicionais sobre os recursos suportados pelos notebooks GeForce podem ser encontrados no site GeForce.