Tiago Leifert, Meta e ONG se unem em desafio de games com propósito social

O evento de encerramento do projeto ‘Conectando seu Futuro’, feito pela ONG de empoderamento digital Recode em parceria com a Meta, anunciou os vencedores do Desafio Recode Games4Good, que consiste na criação de games com propósito de transformação social e contou com participantes de todo o Brasil. O jornalista e apresentador Tiago Leifert, embaixador da iniciativa Games4Good, participou da transmissão ao vivo, junto com representantes da empresa parceira Meta, além da secretária de Desenvolvimento e Tecnologia de São Paulo, Patricia Ellen, e do fundador e CEO da Recode, Rodrigo Baggio. A live de encerramento foi ao ar na última quarta-feira (15/12), pelo Youtube e pelo Facebook da Recode.

A Recode, que já atua há 26 anos com empoderamento digital, sabe que a indústria de jogos pode ser utilizada como um importante agente de transformação social. Por isso, criou o Desafio Recode Games4Good, visando estimular a criação de games que causam impacto na sociedade. Ao mesmo tempo, os participantes receberam capacitação 100% online e gratuita, do nível básico ao intermediário, podendo inclusive cursar todas, se quisessem. Até agora, mais de 37 mil alunos já concluíram pelo menos uma das 12 trilhas de formação disponíveis. Quanto ao Desafio Recode Games4Good, os números impressionam: foram mais de 700 pessoas inscritas e 46 projetos iniciados.

Dentre os 29 protótipos de games desenvolvidos e avaliados, o projeto vencedor foi “Salve os Corais!”, que visa conscientizar os jogadores a respeito da necessidade de proteger e cuidar dos corais brasileiros em um game de realidade virtual. A equipe recebeu o prêmio de R﹩ 5 mil a ser dividido entre os membros da equipe.

O segundo colocado foi o protótipo do jogo “Relatos de Vera Cruz”, que aborda a importância da liberdade de imprensa e ganhou R﹩ 3 mil divididos entre os membros da equipe, enquanto o terceiro colocado, intitulado como “Loupe”, que funciona na dinâmica de RPG e busca ensinar a linguagem de sinais, recebeu R﹩ 2 mil para repartir entre seus integrantes.

“Fiquei impressionado com a qualidade de todos os games criados. Fico muito feliz com a possibilidade de inspirar novas gerações de desenvolvedores com esse projeto. Agradecemos à nossa parceira Meta, que foi fundamental para que a gente pudesse celebrar hoje com tanto carinho. Vejo que as trilhas de formação conseguiram promover um ‘casamento’ entre o empoderamento digital e o mundo dos games”, explicou Rodrigo Baggio.

“É uma satisfação imensa poder participar desse evento, especialmente no momento atual de recuperação econômica e inclusão digital no mundo pós-pandemia, em que o tema do letramento digital é de extrema importância. Temos bastante orgulho de apoiar a Recode, que é uma grande aliada do nosso trabalho de desenvolvimento de cidadania digital e responsabilidade. Com o ‘Conectando seu Futuro’, queremos fazer dos jovens protagonistas das suas próprias realidades, promovendo a transformação social e contribuindo para a empregabilidade de jovens de todo o Brasil, oferecendo conhecimento técnico básico, acesso a novas tecnologias e uma visão empreendedora e proativa”, comentou Ricardo Vilela, gerente de políticas públicas da Meta.

Tiago Leifert, que é embaixador da iniciativa Games4Good e foi jurado dos projetos apresentados, falou sobre iniciativas que avaliou: “Os protótipos que eu vi e as ideias que eles tiveram foram surpreendentes. Estamos falando de um mercado com potencial enorme, e o Brasil tem pessoas com capacidade e criatividade para fazer diferença. Você só precisa de um computador e uma boa ideia para começar, e por isso a minha mensagem para os criativos é: os momentos em que vocês têm vontade de desistir fazem parte do processo, e é justamente nessas horas que vocês devem acelerar e seguir em frente. Vale a pena. Nunca se esqueçam da mecânica do jogo – afinal, o jogo tem que ser gostoso de jogar antes de qualquer coisa. Vamos mudar este país através da tecnologia”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e cofundadora do movimento Agora, Patrícia Ellen, comentou a respeito da importância de preparar as pessoas para o futuro da tecnologia e do trabalho. Os mentores dos projetos também contribuíram com o evento, comentando sobre como foi a experiência de auxiliar os participantes durante o desafio, que foi dividido em 7 etapas totalmente virtuais, desde a inscrição, evento de abertura, formação dos times de participantes, maratona de inovação com lives e mentoria, seguida pela entrega dos protótipos, votação da banca de jurados e, por fim, evento de encerramento e premiação.

As outras ideias que participaram do Desafio Recode Games4Good tiveram propósitos variados, com destaque para os 10 primeiros colocados, que receberam R﹩ 1.000 cada e abordam temas como:

• Combate às fake news;

• A luta dos refugiados;

• Direitos e desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência;

• Riscos do rompimento de barragens e a tragédia de Brumadinho;

• Preservação da cultura indígena;

• Saúde mental e relações abusivas;

• Reciclagem e sustentabilidade.