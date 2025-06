World of Warships anuncia primeiro comandante histórico brasileiro

A Wargaming, desenvolvedora e publisher do World of Warships, título de combate naval online e gratuito para PC, anuncia a inclusão do primeiro comandante histórico brasileiro no jogo: Pedro Max Fernando de Frontin. Seu desembarque está previsto para março de 2022, quando o comandante poderá ser obtido pelos jogadores como recompensa ao cumprir missões de combate.

Natural de Petrópolis, o comandante carioca atingiu a patente de almirante da Marinha do Brasil e representou o País na Primeira Guerra Mundial (1914-18), operando ao lado da Tríplice Entente. Agora, ele se juntará a personalidades lendárias da marinha de outros países já presentes no World of Warships, como William Halsey, Andrew Cunningham, Philippe Auboyneau, Yamamoto Isoroku e muitos outros.

“O Brasil possui um patrimônio histórico naval rico e de altíssima relevância que merece ser apresentado a todos os entusiastas da história militar. Portanto, estamos orgulhosos em anunciar a futura inclusão do Pedro Max Fernando de Frontin no World of Warships”, diz Gustavo Costa, Produtor da Comunidade Brasileira de World of Warships. “Esperamos que os brasileiros apreciem a chegada do almirante da Marinha do Brasil e se sintam cada vez mais representados no nosso jogo.”

Além do anúncio do comandante, a Wargaming também revelou que o encouraçado brasileiro Atlântico, de nível VIII, estará disponível para construção no Estaleiro do jogo, também em março de 2022. Armado com dez canhões de 381 mm na bateria principal, este navio ainda apresenta um armamento secundário de longo alcance e sólido calibre: são 10 canhões de 127 mm e 16 canhões de 234 mm com um alcance de base de 7,5 km.

Encouraçado brasileiro Atlântico, de nível VIII, no World of Warships

O World of Warships já havia homenageado o Brasil em outras ocasiões, com o comandante brasileiro fictício Francisco Ferreira Filho, que foi lançado no jogo ao lado do cruzador brasileiro Almirante Abreu, de nível II, por meio de um evento limitado em celebração à Proclamação da República, em 2020.

Há, ainda, diversos outros tipos de conteúdo inspirados no País presentes no título, como o Juruá, um contratorpedeiro de nível VI disponível no catálogo de navios da Pan-América desde o Carnaval deste ano, uma camuflagem permanente inspirada no Boitatá para o Juruá, apliques e bandeiras.