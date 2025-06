No Natal, confira sugestões de presentes para casas conectadas

O final de ano chegou junto do encerramento de ciclos e, claro, a tão esperada saga pela busca do presente perfeito para o Natal. E para ajudar aqueles que ainda não escolheram como presentear seus entes queridos — e fugindo dos tradicionais chocolates, perfumes e roupas -, a TP-Link, líder global em conectividade, separou dispositivos de seu catálogo ideais para diferentes perfis, desde os fãs de tecnologia, até aqueles que desejam dar um up na conexão Wi-Fi residencial.

Com a inovadora tecnologia Wi-Fi 6, o roteador Archer AX10 é a primeira aposta da fabricante para a data. Por ser compatível com o padrão 802.11ax, sexta geração Wi-Fi, ele é ideal para o uso junto de eletrônicos fabricados a partir de 2019, como o Playstation 5. Essa compatibilidade torna o Archer AX10 perfeito para gamers e entusiastas de tecnologia, já que ele ainda atinge velocidades de até 1.5 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz) e permite a conexão de dezenas de dispositivos como celulares, notebooks e Smart Tvs, de forma simultânea. Isso porque, com a tecnologia OFDMA, o roteador suporta diversos dispositivos conectados em única banda ao mesmo tempo sem perda de desempenho.

Já para aqueles que têm planos de internet de até 100 mega em suas casas, a TP-Link sugere os modelos Archer C20, Archer C21, Archer C50 e Archer C60. Os dispositivos, com preços acessíveis, podem ser configurados em três modos diferentes: roteador, access point e repetidor. Enquanto o modo roteador possibilita o compartilhamento de acesso Wi-Fi entre os aparelhos conectados, os modos access point e roteador, respectivamente, transformam a rede com fio existente em uma rede sem fio e ampliam a cobertura wireless existente.

Falando em ampliar a cobertura wireless, os roteadores Deco E4, Deco M4 e Deco M5 são perfeitos para a função. A linha Deco da TP-Link conta com a tecnologia Mesh, responsável por eliminar as chamadas “zonas de sombra”, áreas que possuem sinal interrompido devido a barreiras físicas. O sistema, com ao menos dois roteadores interligados, é composto por uma cadeia que se desenvolve de forma associada, gerando maior eficiência e rapidez durante o processo de compartilhamento de dados, mesmo que com menor perda de pacotes. Com packs de duas e três unidades, os roteadores Deco têm visual clean, sem antenas, e chegam a cobrir impressionantes 510m².

Outra possibilidade para expandir o Wi-Fi residencial pode ser encontrada no repetidor TL-WA850RE. O dispositivo apresenta tamanho compacto e design adequado para paredes que tornam seu posicionamento versátil e discreto. Ele ainda reduz a interferência do sinal para assegurar uma cobertura Wi-Fi potente por toda a residência.

Confira a ficha técnica completa dos dispositivos da TP-Link:

Archer AX10 — Roteador Wi-Fi 6 AX1500

Tecnologia Wi-Fi 6—O Archer AX10 vem equipado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 6, para velocidades mais rápidas, maior capacidade e menor congestionamento da rede.

Conecte dezenas de dispositivos—Mais conexões simultâneas e latência reduzida com OFDM e MU-MIMO.

CPU com três núcleos—Resposta instantânea a toda a sua atividade de rede com uma CPU com três núcleos de 1.5 GHz.

Ampla cobertura—Com 4 Antenas e a tecnologia Beamforming que concentra o sinal individualmente em cada cliente para uma melhor cobertura.

Portas Gigabit—Aproveite ao máximo a velocidade de banda larga de até 1 Gbps.

Fácil Configuração—Conclua a configuração em minutos com o aplicativo Tether.

Archer C20 — Roteador Wireless Dual Band AC750

Conexões simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz 433Mbps para um total de 733Mbps de largura de banda disponível

Suporta três modos: Roteador, Repetidor e Access Point

Suporte a IGMP Proxy/Snooping, Bridge e Tag VLAN para otimizar o streaming de IPTV

Os Controles dos Pais gerenciam quando e como os dispositivos conectados podem acessar a Internet

Rede para Convidados oferece acesso separado para os hóspedes, ao mesmo tempo em que protege a rede privada

Se você tem uma velocidade de até 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer C20 é ideal para a sua casa.

Archer C21 — Roteador Wireless Dual Band AC750

Alta Velocidade Wi-Fi—AC750 Dual-Band é ideal para streaming de vídeo HD e download em alta velocidade.

Multi-Modo 3 em 1—Roteador, Access Point e Repetidor para maior flexibilidade.

Controle dos Pais—Gerencia quando e como os dispositivos conectados podem acessar a Internet.

Rede para Visitantes—Fornece acesso separado para convidados enquanto protege a rede particular.

Streaming HD—Suporta IGMP Proxy/Snooping, Bridge e Tag VLAN para otimizar streaming de IPTV.

Compatível com IPv6—Compatível com a versão 6 do protocolo da Internet mais recente.

Compacto e Montável—Projetado para economizar espaço e complementar qualquer decoração.

Tecnologia Agile Config: Permite que provedores customizem as configurações padrão de acordo com seus requisitos, prevenindo que o usuário final desconfigure o roteador e evitando gastos com visitas técnicas.

Archer C50 — Roteador Wireless Dual Band AC1200

Suporta streaming HD de forma suave com Wi-Fi AC1200

Fácil gerenciamento de rede ao seu alcance com o App TP-Link Tether

Suporta Proxy IGMP / Snooping, Bridge e Tag VLAN para otimizar streaming de IPTV

Suporta o modo de Access Point para criar um novo ponto de acesso Wi-Fi

Se você tem uma velocidade de até 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer C50 é ideal para a sua casa.

Archer C60 — Roteador Wireless Dual Band AC1350

Tenha Wi-Fi mais rápido em ambas bandas de 2.4GHz (450Mbps) e 5GHz (867Mbps)

Três antenas de 2.4GHz e duas de 5GHz estabelecem cobertura Wi-Fi superior

MU-MIMO atinge 2 × eficiência ao se comunicar com até 2 dispositivos simultaneamente

Tecnologia Beamforming para alta eficiência de transmissão wireless (A partir da versão 2.0)

Funções avançadas de software como Controle dos Pais e Rede para Convidados

O App Tether proporciona fácil gerenciamento do roteador na palma da sua mão

Se você tem uma velocidade de até 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer C60 é ideal para a sua casa.

Deco E4 — Sistema Wi-Fi Mesh em Toda a Casa

Elimine áreas de sombra de sinal de uma vez por todas! A linha Deco utiliza um sistema de unidades para obter uma cobertura Wi-Fi completa em toda a casa. Com a avançada tecnologia Mesh, as unidades trabalham juntas para formar uma rede unificada com um único nome. Seus dispositivos alternam automaticamente entre os Decos enquanto você se move pela casa, dessa forma você não precisa se preocupar em se conectar em várias redes.

O Deco E4 oferece conexões rápidas e estáveis com velocidade de até 1167 Mbps e funciona com a maioria dos provedores de Internet e modems.

Vai receber amigos em casa? Não se preocupe, com o Deco E4 você pode conectar até 100 dispositivos em sua rede Wi-Fi.

O Controle dos Pais permite limitar o tempo on-line e bloquear sites inadequados de acordo com perfis exclusivos que você pode criar para cada membro da família.

A instalação é mais fácil do que nunca com o aplicativo Deco para orientá-lo em todas as etapas.

Se você tem uma velocidade de até 100mega contratada com o seu provedor de internet, a linha Deco E4 é ideal para a sua casa.

Deco M4 — Sistema Wi-Fi Mesh em Toda Casa AC1200

Elimine áreas de sombra de sinal de uma vez por todas! A linha Deco utiliza um sistema de unidades para obter uma cobertura Wi-Fi completa em toda a casa. Com a avançada tecnologia Mesh, as unidades trabalham juntas para formar uma rede unificada com um único nome. Seus dispositivos alternam automaticamente entre os Decos enquanto você se move pela casa, dessa forma você não precisa se preocupar em se conectar em várias redes.

O Deco M4 oferece conexões rápidas e estáveis com velocidades de até 1167 Mbps e funciona com a maioria dos provedores Internet e modems.

Vai receber amigos em casa? Não se preocupe, com o Deco M4 você pode conectar até 100 dispositivos em sua rede Wi-Fi.

O Controle dos Pais permite limitar o tempo online e bloquear sites inapropriados de acordo com perfis exclusivos criados para cada membro da família.

A instalação é mais fácil do que nunca com o aplicativo Deco para orientá-lo em todas as etapas.

Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, a linha Deco M4 é ideal para a sua casa.

Deco M5 — Sistema Wi-Fi em Toda Casa Roteador Mesh AC1300

Elimine áreas de sombra de sinal de uma vez por todas! A linha Deco utiliza um sistema de unidades para obter uma cobertura Wi-Fi completa em toda a casa. Com a avançada tecnologia Mesh, as unidades trabalham juntas para formar uma rede unificada com um único nome. Seus dispositivos alternam automaticamente entre os Decos enquanto você se move pela casa, dessa forma você não precisa se preocupar em se conectar em várias redes.

O Deco M5 oferece conexões rápidas e estáveis com velocidades de até 1267 Mbps e funciona com todos os provedores Internet e modems.

Vai receber amigos em casa? Não se preocupe, com o Deco M5 você pode conectar até 100 dispositivos em sua rede Wi-Fi.

O Controle dos Pais permite limitar o tempo online e bloquear sites inapropriados de acordo com perfis exclusivos criados para cada membro da família.

A instalação é mais fácil do que nunca com o aplicativo Deco para orientá-lo em todas as etapas.

Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, a linha Deco M5 é ideal para a sua casa.

