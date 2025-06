Deezer estreia podcast com previsões astrológicas para o próximo ano, o Céu da Semana Especial 2022

Com o início de um novo ciclo, muitos devem estar se perguntando sobre o que esperar. O ano de 2022 pode trazer muitas mudanças: é ano de eleições, de Copa do Mundo, e da provável retomada de eventos com grandes públicos, como os festivais de música, por exemplo. Então, é esperado que exista um mix de emoções como expectativa e receio a respeito do que o futuro nos reserva.

É claro que saber com total precisão como será o novo ano ainda é impossível, mas com certeza os astros já têm muito a dizer sobre 2022. Pensando nisso, a Deezer estreia exclusivamente o Céu da Semana Especial 2022, um spin-off do podcast Originals “Céu da Semana”. O Céu da Semana Especial é feito anualmente, sempre em dezembro, e traz as previsões de Mariana Candeias, a Maga Astrológica, para o ano que irá se iniciar.

Mas este ano a plataforma ainda trouxe uma novidade e teremos duas versões: “Previsões 2022”, no qual a Maga compartilha previsões mais gerais sobre temas como trabalho, dinheiro, vida pessoal, quais são os movimentos mais importantes que ocorrerão no céu e como isso impactará as nossas vidas coletivamente; e “Amor”, em que ela apresenta com mais profundidade os impactos relacionados a vida amorosa dos indivíduos.

Segundo a Maga, 2022 trará um sentimento de maior compreensão e empatia com o próximo e, além disso, pode proporcionar um momento de reflexão sobre as relações que temos, principalmente as amorosas. De acordo com as leituras de Mariana, o ano também trará mais viagens e conquistas e dará mais destaque para as artes, previsões que se alinham com a situação de melhora da pandemia e reabertura dos setores.

Cada programa conta com um episódio geral e episódios específicos para cada signo do zodíaco. Se ficou curioso para saber o que 2022 reserva para você, é só acessar a Deezer e ouvir o “Céu da Semana Especial 2022” para entrar com o pé direito nesse ano que está para chegar!