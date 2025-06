Acer traz linha de acessórios e periféricos ao Brasil

Com foco gamer e home office, a Acer anuncia no Brasil a expansão de seu portfólio de acessórios e SSDs. A marca, já consolidada no país pela tecnologia apresentada em notebooks, monitores e projetores, agora traz opções para complementar o setup dos usuários garantindo ainda mais performance. A nova linha de produtos, já disponível na Acer Store, conta com mouses, headsets, Webcams e SSDs.

“Queremos oferecer para nossos usuários uma experiência completa com os produtos Acer, além de fornecer equipamentos de qualidade e que proporcionem eficiência em qualquer área. A ideia é garantir que nossos clientes possam ficar realmente imersos em suas atividades, sem imprevistos”, afirma André Teixeira, Gerente de Produtos Sênior na Acer do Brasil. “Os mouses, headsets, webcams e SSDs são para aqueles que buscam desempenho e conforto, seja nos jogos ou trabalho. Estar equipado com Acer faz toda diferença”, explica Teixeira.

Para os gamers

Com produtos da linha Predator e Nitro, agora é possível ficar à frente do adversário até mesmo com os periféricos. Com mouses que trazem velocidades e precisão na mira, vai ser fácil superar o oponente. Os headsets trazem conforto e áudio de alta qualidade com graves e agudos nítidos. Além disso, a marca pensou de forma especial no design dos produtos e no conforto dos usuários, de maneira a atender todas às necessidades que cada partida online exige.

A primeira novidade é o Headset Predator Galea 350. Ele possui tecnologia Virtual Surround 7.1, um microfone flexível e omnidirecional capaz de cancelar ruído e controlar o áudio. Com alto-falantes de 50 mm de neodímio, atinge som de alta qualidade com graves e agudos nítidos, por meio da tecnologia Acer True Harmony, e conta com cabo trançado de 1,2 m. O device também possui um arco de aço inoxidável ajustável e espumas confortáveis para longo período de uso.

Já o modelo Predator Galea 311 está equipado com alto-falantes de 50mm que permitem que o usuário escute de forma nítida, tecnologia Acer True Harmony e microfone flexível e omnidirecional. O cabo trançado de 1,8 m faz toda diferença na hora da partida, assim como o modo de operação embutido e o conector de 3,5mm.

Ainda na linha Predator, a marca também apresenta novas opções de mouses, começando pelo Predator Cestus 330, que apresenta cinco configurações de DPI (1600 – 2400 – 3200 – 6400 – 16000), que podem ser ativadas com um clique. Com Pixart 3335, a precisão e mira também ficam certeiras. O modelo também conta com sete botões programáveis, e quatro padrões de iluminação em LED RGB, que pode ser configurado com a tecnologia Predator Quarter Master – são cerca de 16.8 milhões de cores possíveis. O segundo modelo, Predator Cestus 315, apresenta quatro configurações de DPI (800 – 1600 – 2400 – 6500) que são ativáveis com apenas um clique. O sensor óptico Pixart 3325 oferece precisão e mira responsiva. Com botão Burst Fire, o jogador também poderá atirar, em rápida sucessão, três vezes mais com um único clique. O usuário ainda pode escolher quatro padrões de iluminação em LED RGB, vinculados ao DPI escolhido.

Assim como os notebooks da série, o Headset Nitro é mais uma opção perfeita para jogos prolongados, proporcionando excelente qualidade de som e clareza vocal. Além disso, o fone de ouvido proporciona um encaixe perfeito graças aos controles deslizantes de aço ajustável, o áudio posicional claro faz com que o gamer consiga sentir os graves poderosos e conta com microfone omnidirecional flexível.

Já o mouse Nitro NMW120 possui um sensor óptico de Pixart PAW3325 que oferece precisão e mira responsiva. É equipado com oito botões, dentre eles o Burst Fire que permite atirar, em rápida sucessão, três vezes mais com um único clique. Além de seis configurações de DPI (800 – 1200 – 1600 – 2000 – 3000 – 4200) e seis opções de cores diferentes em LED, dependendo da DPI escolhida.

Para o Home Office e dia a dia

Com foco no trabalho, estudo e uso no dia a dia, a Acer também lança novidades portáteis e que possuem designs sofisticados e leves, que facilita a utilização. A Webcam Acer e o Headset para home office foram criados para levar ao usuário uma experiência agradável e mais confortável em reuniões e aulas online. A Acer QHD Webcam ACR010 conta com 3 tipos de resolução, sendo a máxima de 2560×1440 (Quad HD), ela é leve e compacta e conta com um design moderno e prático que possibilita levá-la para onde quiser. O microfone vem com tecnologia omnidirecional que reduz o ruído, facilitando na hora de fazer videochamadas e reuniões.

Já o Headset Acer AHW110 conta com microfone omnidirecional, conector de 3,5 mm e design leve. Possui alto-falantes de 40 mm que oferecem áudio de qualidade, elevando a produtividade em reuniões.

SSDs – armazenamento e desempenho inigualáveis

Uma das novidades mais aguardadas da Acer são os SSDs. Nunca foi tão fácil expandir a memória de notebook. Com a nova aposta da marca, é possível armazenar fotos, vídeos, documentos e qualquer arquivo que antes não era possível por falta de espaço.

Entre os lançamentos, estão versões do Acer FA100, SSD M.2 NVMe 1.4 PCIe Gen 3×4, possuem capacidades de 256GB, 512GB e 1TB, com velocidades de leitura de 1950MB/s até 3300 MB/s e velocidade de gravação de 1300MB/s até 2700 MB/s. As placas da linha suportam tecnologia de correção de erros ECC e função S.M.A.R.T., com base em 4K LDPC, o que permite recursos de correção de erros mais fortes e armazenamento de dados seguro e aprimorado. Isso reduz efetivamente erros de dados que podem ocorrer durante a leitura e gravação de SSD, evitando blocos defeituosos para melhor desempenho e mais confiabilidade. A garantia de 5 anos está entre os principais diferenciais dos modelos FA100 PCIe NVMe 1.4 da Acer.

Também já estão disponíveis os SSDs SATAIII 6.0GB/s, mod. Acer SA100 de 2,5″, equipados com ICs de memória flash 3D NAND de alta qualidade, e que foram submetidos a extensos testes para atingir desempenhos eficientes de leitura e gravação de dados. Isso melhora significativamente a velocidade de inicialização do sistema, bem como o tempo de carregamento de aplicativos, permitindo um processamento mais suave e rápido. Com três modelos, a capacidade varia de 240, 480 e 960 GB, com velocidades de leitura de 549MB/s até 560MB/s, e velocidade de gravação de 449MB/s até 500MB/s, permitem armazenar vídeos, áudios e qualquer outro arquivo para entretenimento, home office ou estudos. A garantia de 3 anos é também o grande destaque garantindo a confiabilidade destes modelos.

Confira mais sobre as novidades em https://br-store.acer.com/