Conheça os recursos de segurança disponíveis para quem usa o app da Uber

Em sete anos operando no Brasil, a Uber já está no cotidiano de 22 milhões de pessoas. A praticidade de conseguir uma viagem ao toque de um botão revolucionou a mobilidade nas grandes cidades e entrou na rotina dos brasileiros. Para proporcionar mais segurança a essas viagens, o aplicativo da empresa conta com diversas ferramentas que ajudam a tornar os deslocamentos mais seguros. Conheça os recursos que podem ser utilizados a partir do momento em que é feita a solicitação de viagem até o momento em que a viagem é encerrada:

: a ferramenta exclusiva da Uber de checagem via código ou PIN consiste de uma senha que é mostrada no app do usuário e precisa ser fornecida por ele ao motorista para que esse último possa iniciar a viagem no aplicativo – confirmando assim que tanto um quanto o outro estão na viagem correta. A Uber também está trabalhando para que essa verificação seja feita de forma automática no futuro, por meio de uma tecnologia usando ultrassom.

Compartilhamento de viagem: tanto motoristas parceiros quanto usuários podem compartilhar a viagem em tempo real com quem desejarem. A ferramenta é acionada por meio da Central de Segurança, identificada por um escudo sobre o mapa da viagem no aplicativo. Além disso, os usuários também podem cadastrar contatos de confiança para compartilhamento automático durante cada viagem.

U-Áudio: motoristas parceiros e usuários podem utilizar o próprio aplicativo para : motoristas parceiros e usuários podem utilizar o próprio aplicativo para gravar a viagem caso não se sintam confortáveis. O conteúdo pode ser enviado para a Uber de forma criptografada e, em caso de necessidade, utilizado para investigações ou compartilhado com autoridades, na forma da lei.

Detecção de mensagens inapropriadas: mensagens enviadas : mensagens enviadas no bate-papo do app que possam ser consideradas ofensivas ou que ameacem a integridade de uma pessoa entram automaticamente em um processo que pode levar à desativação permanente da conta.

Checagem de rotas: paradas inesperadas não previstas e viagens encerradas antes do previsto podem acionar o : paradas inesperadas não previstas e viagens encerradas antes do previsto podem acionar o recurso que manda uma mensagem para o motorista e o usuário perguntando se eles precisam de algum suporte e os direcionam para as ferramentas de segurança disponíveis. O recurso utiliza o poder do GPS e de outros sensores no smartphone para identificar essas situações.

Botão ligar para a polícia: usuários e motoristas parceiros podem ligar diretamente do app para autoridades que operam pelo número 190 em caso de emergência ou situação de risco. O recurso pode ser usado por meio da Central de Segurança, identificada por um escudo sobre o mapa da viagem no app. Ao pressionar este botão, além de efetuar a ligação, o usuário será informado de sua localização atual e informações do veículo em viagem.

Registro de todas as viagens: na Uber, todas as viagens são registradas por GPS e o usuário pode ver sua rota e localização do carro em tempo real durante todo o trajeto. Alerta de ciclofaixa: o recurso orienta quem está realizando uma viagem de Uber a verificar a presença de ciclistas antes de abrir a port a do carro no momento do embarque. Além disso, se estiver em uma viagem que termine perto ou ao longo de uma ciclovia ou ciclofaixa, o aplicativo enviará esse alerta no final do percurso.

Segurança continua após as viagens

Caso algo fora do programado aconteça durante a viagem, ainda é possível contar com o suporte da Uber e um seguro para acidentes pessoais:

Suporte 24 horas por dia: a Uber conta com uma equipe de suporte especializada em segurança disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, que analisa individualmente caso a caso e que pode banir da plataforma usuários ou motoristas que tiverem uma média baixa de avaliações ou conduta que viole os termos de uso. Nós temos um time especializado no relacionamento com autoridades policiais e que coopera em investigações, sempre respeitando a legislação brasileira.

Suporte psicológico: em parceria com o : em parceria com o MeToo Brasil , organização dedicada ao acolhimento de sobreviventes de abuso sexual, lançamos um canal de suporte psicológico para atender vítimas de violência de gênero na plataforma. Usuárias(os), motoristas e entregadoras(es) que passem por um incidente do tipo em viagens ou entregas usando o aplicativo podem ser direcionadas ao canal do MeToo após reportar o fato no aplicativo da Uber e serem atendidas pelo time de suporte do app. A assistência psicológica consiste em até quatro sessões de uma hora cada, que são conduzidas por psicólogas especializadas. O objetivo é dar um primeiro acolhimento e auxiliar a pessoa para que ela se sinta segura e apoiada ao enfrentar o trauma vivido.