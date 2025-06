‘Discover Your Talent’ – F1(R) 2021 faz parceria com Carlos Sainz para nova série de vídeos

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lançaram hoje o primeiro vídeo de uma série de conteúdos apresentando o piloto espanhol de Formula 1® Carlos Sainz, como parte da campanha oficial do jogo F1® 2021. No vídeo, Carlos convida o público espectador a ‘descobrir o talento interior’ enquanto pilota um buggy ao redor das impressionantes montanhas espanholas. Filmado da perspectiva de Sainz como gamer e corredor de kart em sua infância até os dias atuais, Carlos demonstra seu desejo de ir até o limite em sua busca para se tornar um campeão mundial de Formula 1®.

Após sua transferência para a Ferrari nesta temporada, Carlos Sainz foi fundamental para ajudar a equipe a garantir o terceiro lugar no Campeonato de Construtores de F1® com seus pontos conquistados. Carlos terminou a temporada como um dos melhores quatro pilotos nos pódios, somando pontos em 20 das 22 corridas. Ele também foi o único piloto do grid a terminar todas as corridas que começou.

“Com os candidatos ao título deste ano ganhando muitas manchetes, não se deve esquecer o quão incrível foi o desempenho de Carlos durante a temporada de 2021”, disse Paul Jeal, Diretor Sênior da Franquia F1® da Codemasters. “Temos muita satisfação com a parceria com Carlos e esperamos compartilhar mais conteúdo em breve, com foco em seu amor pela série FIFA”.

F1® 2021 apresenta vários novos recursos, incluindo o novo modo história emocionante, ‘Ponto de Frenagem’, um modo de carreira expandido permitindo que duas pessoas se juntem e corram, e o Início de Temporada Real, com a opção de ir para o campeonato em qualquer momento que já tenha ocorrido, adotando as classificações de pilotos e construtores em tempo real.

Para novidades sobre F1® 2021, siga o site do jogo da Formula 1® e os canais sociais no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook.