Retrospectiva TikTok Marcas TikTok For Business

Em 2021, ficamos inspirados e emocionados ao ver as tendências e a cultura ganharem vida por meio da comunidade TikTok. Mais de um bilhão de pessoas recorreram ao TikTok este ano para se divertir, e parte do entretenimento foi entregue pelas marcas. Hoje, estamos celebrando as marcas que abraçaram a autenticidade para alcançar novos públicos, exploraram e iniciaram novas tendências com nossa comunidade e revelaram oportunidades reais de comércio por meio do poder da descoberta.

O TikTok é um lugar único onde a cultura, a comunidade e o comércio se unem para inspirar uma comunidade criativa que passa o tempo médio de duração de um filme consumindo conteúdo na plataforma todos os dias.

Em recente estudo* encomendado pelo TikTok e conduzido pela Nielsen, descobrimos que 81% dos brasileiros sentem que podem ser autênticos e se auto expressar no TikTok e 94% dos criadores afirmam que encontraram conteúdos que lhes agradaram na plataforma. Globalmente, 70% dos usuários dizem que o TikTok é uma plataforma que eles recomendariam para os amigos e 77% confirmam ler comentários de publicações e vídeos no TikTok.

[* Fonte: Estudo de Autenticidade Global do TikTok Marketing Science (resultados do Brasil) conduzido pela Nielsen em abril de 2021 (n = 1000)]

As marcas são uma parte inspiradora da experiência TikTok e o final do ano é a época perfeita para olhar para trás e ver os momentos que se destacaram — e os produtos que se esgotaram nas prateleiras — de 2021.

“Com mais de um bilhão de pessoas por mês abrindo o TikTok em busca de entretenimento, é vital que as marcas reflitam isso em seu conteúdo. A chave para o sucesso é criar TikToks que sejam autênticos e criativos — não polidos e perfeitos”, complementa Gabriela Comazzetto, head de Soluções Globais para Negócios do TikTok na América Latina.

De momentos #TikTokMadeMeBuyIt(#TikTokMeFezComprar) e interações hilárias entre marcas concorrentes a pequenas empresas que encontraram uma nova base de clientes, a comunidade TikTok encontrou inspiração na autenticidade e na criatividade que as marcas trouxeram para nossa plataforma este ano. A oportunidade de conteúdo novo e inovador no TikTok não conhece limites, e a comunidade mal pode esperar para ver como as marcas e pequenas empresas, que estão apenas começando, vão olhar para esses momentos para definir as grandes conversas do próximo ano. Embora essa lista pudesse ser muito mais longa, essas marcas brasileiras listam apenas alguns dos muitos momentos que tocaram os corações das comunidades (e nossas listas de compras) em 2021.

B2W Americanas: Durante a Black Friday, a Lojas Americanas chamou a comunidade do TikTok para participar da campanha #RimeComAmericanas, fazendo um dueto com Jojo Todynho. O desafio era contar, em forma de rima musical, o que gostariam de comprar na Lojas Americanas durante o período. Valia até pedir desconto. A hashtag contou com mais de 1.3 bilhão de visualizações.

L’Oréal Paris: Para o lançamento de sua nova linha de produtos hidratantes para os cabelos, o Elseve Hidra Hialurônico, a marca criou o desafio #HidralureiChallenge, em que as pessoas mostravam o desempenho do produto de forma divertida.

GM/Chevrolet: Aproveitando os desafios e as coreografias que viralizam no TikTok, a GM/Chevrolet propôs uma nova dança para que os usuários memorizem os primeiros momentos necessários para começar a dirigir, através do desafio “Passinho da Autoescola”, que contou com um filtro exclusivo. A hashtag já conta com mais de 1,3 bilhão de visualizações.

Samsung: Unindo criatividade e diversão, a Samsung lançou uma nova campanha para os smartphones da linha Galaxy. A marca convidou os usuários do TikTok a mostrar o seu talento e entrar no ritmo do passinho por meio de um dueto e da #PassinhoAbsurdo . A campanha, criada em parceria com a F.Biz e Spark, buscou ressaltar o poderoso conjunto de câmeras, telas e baterias da linha de smartphones Galaxy A. A #PassinhoAbsurdo acumula mais de 4.1 bilhões de visualizações no TikTok.

Burger King: Para o lançamento dos novos sanduíches de edição limitada, Furioso Chipotle e Furioso Jalapeño, o Burger King criou a campanha, #Furiosochallenge, que desafiou os consumidores a testar suas resistências a sanduíches apimentados. A campanha iniciou com influenciadores do TikTok divulgando um código secreto e, dentro de alguns dias, a marca revelou o lançamento das duas novas versões do Furioso. Como parte da campanha foi criado um filtro especial, para quem quisesse participar do desafio. A hashtag conta com mais de 3,1 bilhões de visualizações.

99 Didi: O fenômeno do TikTok, Khaby Lame (@khaby.lame), foi a estrela campanha da 99, que celebrou o lançamento do perfil da marca na plataforma. Foram apresentados seis vídeos produzidos por Khaby com sua forma característica, descomplicando a vida e apresentando as soluções da empresa, como: 99Pop, 99Food e 99Entrega. Os vídeos somados foram vistos por quase 3 milhões de usuários.

Cheetos TikTok (PepsiCo): A Collab entre Cheetos e TikTok resultou em um novo salgadinho com formato inusitado do logo de TikTok. A edição limitada conta com uma embalagem especial que destaca a parceria entre as duas marcas. A campanha #VemComCheetosTikTok convidava os usuários a interagirem com o Chester Cheetah e a se divertirem com o produto em mãos. A hashtag já conta com mais de 2.6 bilhões de visualizações.

Ponto: A estratégia para lançar a nova versão da marca Ponto Frio, que agora se tornaria apenas Ponto, teve a cara do TikTok. A ação contou com a participação de diversas personalidades famosas na plataforma e ainda teve uma trilha sonora que marcou muitos vídeos e tendências, a música “Oh No”.

Gino-Canesten: A marca de saúde íntima feminina lançou um perfil chamado “Intensivão da PPK”, com o objetivo de encorajar a abertura de conversas para ajudar as mulheres a entender como cuidar da higiene íntima. A campanha Gino-Canesten gerou resultados incríveis e um impacto positivo na atitude das usuárias da plataforma.