Microsoft Imagine Cup 2022

As inscrições para a Imagine Cup 2022, competição estudantil global organizada anualmente pela Microsoft, estão abertas até 15 de janeiro.

O torneio chega à sua 20º edição e convida as mentes jovens mais brilhantes para construir, aprender e competir juntas com o objetivo de resolver desafios globais em quatro categorias: Terra, Educação, Saúde e Estilo de vida.

As equipes podem criar qualquer solução pela qual tenham interesse nessas frentes – incluindo games – mas devem incluir um componente do Microsoft Azure e levar em consideração diversidade, inclusão e acessibilidade.

A base da Imagine Cup sempre foi a incrível comunidade estudantil trabalhando duro para causar impacto na vida de outras pessoas. Em grupos, os participantes podem desenvolver soluções variadas no setor de tecnologia, desde games, até periféricos de saúde. As possibilidades são inúmeras. Muitos participantes do campeonato conquistaram vagas na Microsoft após a participação.