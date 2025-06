LaLiga lança sua loja na Amazon em colaboração com 13 clubes de LaLiga Santander

A partir de 29 de dezembro de 2021, os fãs de LaLiga poderão comprar mercadorias e produtos de 13 clubes LaLiga Santander por meio da Amazon. Graças a uma nova colaboração entre a liga espanhola de futebol e a Amazon, haverá uma loja LaLiga dedicada disponível no Reino Unido, Itália, França e Alemanha no primeiro momento.

Este projeto de LaLiga e da Amazon permitirá que milhares de fãs de LaLiga Santander recebam suas mercadorias, como kits, roupas e outros itens de fãs, por meio da loja LaLiga na Amazon. A princípio, essa experiência estará disponível para fãs no Reino Unido, Itália, França ou Alemanha, com planos de expansão para outras áreas ao longo de 2022 para compartilhar a paixão por LaLiga e suas equipes com mais fãs ao redor do mundo.

A partir de 29 de dezembro será possível visitar a loja LaLiga na Amazon e encontrar produtos dos seguintes clubes de LaLiga Santander: Getafe CF, Cádiz CF, Granada CF, Athletic Club, Levante UD, Villareal CF, Real Sociedad, Deportivo Alavés , RCD Espanyol, RCD Mallorca, RC Celta de Vigo, Real Betis Balompié e Club Atlético Osasuna.

Discutindo esta colaboração, o Diretor Executivo da LaLiga, Óscar Mayo, disse: “Para a LaLiga, é muito importante oferecer aos clubes de LaLiga Santander e LaLiga SmartBank todas as ferramentas possíveis para aproximar nossa liga de nossos fãs ao redor do mundo. Por meio dessa empolgante colaboração com a Amazon, continuamos a desenvolver nossa estratégia de internacionalização e podemos impulsionar o crescimento da competição e de seus clubes. ”

Mayo continuou: “Por enquanto, temos 13 clubes LaLiga Santander participando deste projeto, com a loja LaLiga a ser lançada a partir de 29 de dezembro no Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Nosso objetivo é trazer mais clubes LaLiga a bordo e estar presentes em mais regiões ao redor do mundo, com isso a ser anunciado durante o primeiro trimestre de 2022. ”

“Estou entusiasmado com o lançamento desta colaboração de vários anos com a LaLiga, trazendo produtos oficiais e uma experiência de compra personalizada para milhares de fãs de LaLiga para que eles possam comemorar e compartilhar seu amor pelo futebol espanhol. Na Amazon, temos o orgulho de ajudar a LaLiga em seus esforços de expansão internacional, aproximando os fãs de sua paixão onde quer que estejam ”, disse Hernando Moncaleano, chefe do Fans 360 da Amazon.

Na loja LaLiga na Amazon, os fãs de navegação podem encontrar mais de 1.600 produtos diferentes das 13 equipes participantes. Haverá uma grande variedade de itens disponíveis, de roupas esportivas a outras roupas masculinas e femininas, enquanto canecas, brinquedos, utensílios domésticos e muito mais desses clubes LaLiga Santander também estarão à venda na Amazon.

Nova oportunidade de e-commerce para clubes espanhóis

LaLiga está continuamente procurando maneiras de trabalhar com novas tecnologias, bem como oportunidades comerciais que permitirão aos clubes de LaLiga Santander e LaLiga SmartBank evoluir e prosperar. Graças à colaboração com a Amazon, os clubes de futebol profissional da Espanha tiveram a chance de alcançar mais clientes fora da Espanha

À medida que esta iniciativa começa, a LaLiga irá coordenar-se com cada um dos clubes participantes de forma a garantir a produção e disponibilidade de tempo dos produtos colocados à venda, para proporcionar aos seus clientes uma nova e excelente experiência de compra. Os clubes se beneficiam da infraestrutura da Amazon e podem facilmente atualizar seu estoque e ofertas de mercadorias na loja online.

Não é só Futebol. É LaLiga.

#PlayLaLigaSantander