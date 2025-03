23 streamers para acompanhar na Nimo TV em 2022

2022 começou e a Nimo TV preparou uma lista especial com 23 nomes para acompanhar na plataforma durante este ano. No compilado, há streamers para todos os gostos, desde o segmento de esports, até lifestyle. Vale lembrar que, diariamente, mais de 5,5 mil streamers transmitem pela Nimo TV e outros criadores de conteúdo também deverão estrear seus canais na Nimo TV em 2022, reforçando o time.

Confira a lista dos streamers para acompanhar neste ano:

Esports

Para os fãs de esports, a Nimo TV apresenta alguns dos maiores nomes do cenário gamer no Brasil. Quem gosta das competições online, não pode deixar de acompanhar o Piuzinho, que tem se dedicado às partidas de GTA. O streamer tem mais de quatro milhões de inscritos na plataforma e é um dos grandes jogadores do game no país. Também no GTA, o Paulinho O LOKO faz sucesso, sendo um dos maiores streamers do game da atualidade, levando diversão ao público com seus personagens peculiares.

Ainda no GTA, Buxexa também pode render boas risadas durante as partidas, assim como Maumauzk e GaleguiNS.

Outros importantes nomes são Julieta, membro do time da Los Grandes que, além de GTA, também transmite partidas de Free Fire e outros conteúdos durante as lives. Ela também chama atenção no TikTok, contabilizando, atualmente, mais de um milhão de seguidores na rede social. A Garota do Blog também é um nome de grande relevância, jogando com partidas que rendem histórias animadas.

Já para os aficionados por Free Fire, Hudson Amorim é um dos streamers que não pode deixar de ser acompanhado em 2022. O jogador é um dos maiores do país e possui mais de um milhão de inscritos na Nimo TV. Outro nome do game para conferir neste ano é o Two9, que interage com a audiência como ninguém, assim como o Yuri. Para fechar o roll de nomes de Free Fire, uma das revelações da Nimo TV, o Bocade09, também representa na hora da partida, mesmo sendo um dos streamers com menos idade na Nimo TV.

Quem gosta de League of Legends não pode perder as lives entusiasmadas do Smurfdomuca, um dos streamers destaque da plataforma, e do Tinowns, um dos jogadores profissionais mais populares do game e que agora faz parte da LOUD.

Além destes streamers, outros nomes que possuem expressão em seus respectivos games são o Ultimo Sobrevivente (Rust), Sem1 (PUBG Mobile), Katrina (Wild Rift), Zikzira e TM Gameplay (Mobile Legends).

Lifestyle

Também tem indicação para os expectadores que não são tão fãs assim de games. Mariana Alpha transmite conteúdos diversos e anima a audiência com comentários engraçados e criativos. Outro streamer a ser acompanhado em 2022 é um grande nome da Nimo TV, Maicon Küster, que transmite paródias musicais e faz lives que animam o público com sua personalidade divertida.

Nomes como Luan Gameplay, Dani Liu e Beeh Neto também são uma ótima opção para acompanhar, pois fazem lives com foco em jogos diversos, incluindo games de console.