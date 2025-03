Techland apresenta novas habilidade de parkour e combate em Dying Light 2 Stay Human

A Techland apresentou novas informações para os fãs de Dying Light 2 Stay Human, como a árvore de habilidades disponível para o protagonista do título. Junto com a progressão do personagem, eles apresentaram habilidades de combate e parkour para a exploração.

Enquanto estiver fazendo ações específicas, cada jogador vai receber pontos de experiência em duas áreas distintas: parkour e combate. Levando em consideração ações como escaladas, pulos e saltos, estas ações serão recompensadas com progressão de experiência no parkour. Quanto mais complicado e hábil forem os movimentos, mais experiência será adquirida. Para ganhar pontos relacionados ao combate, será preciso lutar contra os inimigos e desferir ataques combinados para conseguir uma grande quantidade de pontos.

Completar as missões é a forma mais fácil de preencher a barra de experiência, tanto a de parkour quanto de combate. Para desbloquear novas habilidades, vale a pena investir um tempo em novas opções de travessia e combate. Existe, por exemplo, uma habilidade chamada Grapple, que permite arremessar os inimigos pro lado no momento do ataque, caso seja usado no momento correto. Você pode combiná-la com outra chamada Stomp, que dá a oportunidade de dar uma pisada na cabeça dos inimigos, matando-os instantaneamente. Existem diversas combinações possíveis, e os jogadores irão escolhê-las de acordo com o estilo de jogo.

Além das combinações de combate, existem diversas outras possíveis com as habilidades de Parkour, como Dart, que aumenta temporariamente a velocidade da corrida, e que se combinado com o Double Jump, garante acesso a lugares anteriormente inacessíveis.

Dying Light 2 Stay Human, publicado pela Techland, será lançado em 4 de fevereiro de 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Cloud Version)

Pré-vendas estão disponíveis no site. Todas as pré-vendas vêm com o pacote digital exclusivo Reload e Reach for the Sky, que apresenta roupas exclusivas, armas, mochila e skins para o parapente. O pacote Reach for the Sky foi criado em colaboração com a Rosario Dawson (O Mandaloriano, Sin City e Demolidor), que interpreta Lawan, personagem chave cujo destino se conecta com o protagonista Aiden durante a jornada.

