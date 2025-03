KRAFTON promove torneios para comemorar gratuidade de PUBG: BATTLEGROUNDS

A KRAFTON, Inc. promove nesta quarta-feira (12) o Torneio BATTLEGROUNDS para Todos, uma competição especial que reunirá equipes de parceiros de toda a América Latina para comemorar a chegada da gratuidade ao PUBG: BATTLEGROUNDS.

A competição será dividida em uma disputa entre 16 equipes de parceiros na versão de PC do jogo, com uma premiação total de R$ 8.500 e 34.000 G-Coins, além de outras três competições voltadas à comunidade na versão de Consoles, com premiação de R$ 5.230 e 10.000 G-Coins em cada uma.

Entre os parceiros confirmados estão os brasileiros Netenho, Sparkingg, IVANZ1TO, Thainá, o mexicano QueretaRock e o colombiano Andresito.

Na edição de PC, serão realizadas cinco partidas amanhã, a partir das 19h, e ao final serão distribuídos os prêmios conforme a pontuação das equipes. Os pontos serão atribuídos de acordo com a colocação final em cada partida e mais um ponto para cada abate realizado.

Caso duas equipes empatem, o primeiro critério de desempate será o número de abates e o segundo o melhor desempenho nas partidas.

As partidas ocorrerão nos mapas Miramar, Erangel e Taego, cada uma com suas configurações modificadas.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º lugar: R$ 5.000

2º lugar: R$ 2.500

3º lugar: R$ 1.000

4º lugar: 20.000 G-Coin (5.000 por jogador)

5º lugar: 10.000 G-Coin (2.500 por jogador)

6º lugar: 4.000 G-Coin (1.000 por jogador)

Competição da comunidade

Já a disputa nas versões de Consoles do Torneio BATTLEGROUNDS para Todos, organizada pelo parceiro Don Pulpo, é aberta ao público e conta com três competições.

As equipes foram selecionadas a partir do canal no Discord de PUBG: BATTLEGROUNDS, que pode ser acessado clicando aqui.

Serão três competições, duas exclusivas para partidas em primeira pessoa, amanhã e no sábado (15) e a outra em terceira pessoa, na quinta-feira (13), todas com início às 21h. Cada evento terá 16 equipes disputando quatro partidas nos mapas Miramar e Erangel.

A premiação de cada uma das disputas será distribuída da seguinte forma:

1º lugar: R$ 2.600

2º lugar: R$ 1.580

3º lugar: R$ 1.050

4º lugar: 10.000 G-Coins (2.500 por jogador)

A competição de PC será transmitida ao vivo nos canais oficiais de PUBG: BATTLEGROUNDS Brasil e LATAM da Twitch. Já a versão de Consoles será transmitida no canal oficial de Don Pulpo, também na Twitch.

Para as últimas informações sobre PUBG: BATTLEGROUNDS, por favor acesse o site oficial ou siga as redes sociais do jogo no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.