Motorola retorna ao mercado de tablets com o moto tab g70

A Motorola anuncia a chegada do moto tab g70 a partir de hoje em todo o Brasil, marcando o retorno da Motorola ao mercado de tablets e a expansão do ecossistema de produtos da marca. O aparelho vem em duas versões: o moto tab g70, que possui conectividade com a rede Wi-Fi dual band (frequências 2,4 GHz e 5 GHz), e o moto tab g70 LTE, que além do Wi-Fi, também agrega conexão de dados móveis até 4G, por isso o nome LTE.

O moto tab g70 vem com a versão pura do Android 11 e foi projetado para o entretenimento, atendendo uma das principais demandas dos consumidores no momento em que a tendência de atividades híbridas ganham cada vez mais relevância no mundo. “Mais uma vez, a Motorola escutou seus usuários e decidiu aumentar o seu ecossistema de produtos, oferecendo uma nova opção para curtir seus jogos e programas favoritos em uma tela maior”, disse Juliana Mott, head de MKT da Motorola. “E nada melhor do que lançar um tablet com o nome da família moto g, a mais querida do Brasil. O moto tab g70 segue a mesma linha de posicionamento da franquia moto g: um produto de qualidade com um preço competitivo”.

A principal novidade do moto tab g70 é o novo serviço Google Entertainment Space, que reúne vídeos, jogos e livros consumidos pelo usuário em um único espaço, além de oferecer conteúdo personalizado. O app também permite a criação de vários perfis com recomendações personalizadas para cada um, ideal para famílias que compartilham o tablet. O Espaço de entretenimento do Google possui quatro abas: Assistir, Jogos, Ler e Ouvir. A guia “Assistir” tem um carrossel de recomendações de filmes e programas de TV na parte superior. O serviço oferece também uma lista unificada de aplicativos de streaming instalados em seu dispositivo, como YouTube, Netflix, Disney +, Google TV e muito mais.

Na aba Assistir, o usuário pode ir de um serviço de streaming para o outro, encontrar filmes e séries para alugar e comprar e conferir vídeos recomendados e canais seguidos no YouTube. Em Jogos, o cliente tem acesso a um mundo de diversão e aventura – alguns jogos no Entertainment Space estão disponíveis dentro do próprio app. Assim, os gamers podem testar jogos sem precisar baixar. A aba Ler centraliza todos os livros acessados pelo perfil, inclusive audiobooks. Por fim, o guia Ouvir reúne recomendações de músicas e podcasts baseadas nas preferências de cada perfil.

Além do Google Entertainment Space, o moto tab g70 oferece também o Google Kids Space, que proporciona uma experiência para tablets voltada para as famílias, e permite que pais e filhos possam aprender e se divertir juntos. São apps, livros, vídeos e jogos aprovados por professores e especialistas em educação infantil que estimulam brincadeiras e atividades práticas criativas. A personalização da experiência é ainda ampliada com a possibilidade de criar o próprio personagem para navegar no mundo do Kids Space. Os pais podem definir limites para uso no app Family Link.

Mais features do tablet

Com uma tela IPS incrível de 11″ e resolução 2K, o moto tab g70 é um tablet que vem com a versão pura do Android 11 e projetado para o entretenimento. Por ter desempenho potente e super-responsivo, o tablet possui performance para jogar sem lag graças ao processador octa-core MediaTek® Helio G90T e 4 GB de RAM. O modelo também possui som imersivo com quatro alto-falantes Dolby Atmos® para proporcionar uma experiência de cinema, além de dois microfones para videochamadas e armazenamento interno de 64 GB.

O aparelho conta com design premium, acabamento metálico, ultrabateria de 7700 mAh e carregador TurboPowerTM 20 W, além de uma capa com aba e uma película para proteger o aparelho – incluídos na caixa.

O novo moto tab g70 possui câmera traseira de 13 MP com autofocus, HDR e flash e sensor frontal de 8 MP. O tablet conta ainda com reconhecimento facial, para facilitar seu acesso.

O moto tab g70 já está disponível no Brasil e pode ser encontrado nos canais próprios da Motorola, incluindo Loja Online Motorola e Motostores. A versão Wi-Fi tem preço sugerido de R$ 2.399. Já a LTE, que poderá ser comprada também em operadoras, custa R$ 2.599.

A Motorola preparou uma ação especial para o lançamento do moto tab g70. Na compra do aparelho na loja oficial da Motorola ou motostores da marca, os consumidores ganham um headphone Pulse Escape 200 como brinde. A promoção é válida até o dia 19 de janeiro.