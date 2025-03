O maior campeonato de Free Fire do mundo volta para Singapura no Free Fire World Series 2022 Sentosa

O maior e mais icônico torneio de Free Fire do mundo, o Free Fire World Series (FFWS), terá a sua próxima edição em Sentosa, uma ilha localizada na costa sul de Singapura, caracterizada pelas suas florestas tropicais, praias paradisíacas, eventos emocionantes e diversas atrações temáticas.

Este ano, o campeonato acontecerá em maio, começando no dia 14, e com a grande final marcada para o dia 21 do mesmo mês. Competindo pelo título de Campeão do mundo de Free Fire, estarão 22 times, vindos de 13 regiões ao redor do planeta.

O FFWS 2022 Sentosa acontece com o desejo da Garena de trazer à sua comunidade global conteúdos de esports competitivos e engajadores. O evento seguirá todas as normas de higiene e segurança disponibilizadas pelas autoridades para certificar que todos os envolvidos estejam seguros. A Garena assegura que todas as atividades do evento estarão alinhadas com os protocolos de segurança predominantes e com as políticas de viagem vigentes.

As eliminatórias do campeonato contarão com 12 equipes competindo pelas vagas nas finais, que acontecerão na semana seguinte. As duas equipes que ficarem nas duas primeiras posições nas eliminatórias se juntarão aos 10 times vencedores dos campeonatos locais e formarão as 12 equipes que competirão para serem as vencedoras do FFWS 2022 Sentosa.

O Brasil terá direito a duas vagas no campeonato, sendo que o primeiro colocado na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 estará diretamente classificado para a final e o segundo colocado jogará a fase eliminatória no dia 14 para tentar uma vaga na final na semana seguinte.

Para decidir o campeão, as equipes jogam em seis quedas, por três mapas do Free Fire, com pontos concedidos com base na classificação da rodada e no número de abates.

O Free Fire foi nomeado “Jogo de Esports Mobile do Ano” pelo Esports Awards 2021 em novembro de 2021, pelo segundo ano consecutivo. A premiação aconteceu quando o Free Fire World Series 2021 Singapore (FFWS 2021 SG) entregou uma audiência recorde em várias plataformas. As finais do FFWS 2021 SG atingiram um pico de 5,4 milhões de espectadores online simultâneos, que é o maior pico de audiência de qualquer partida de esports da história, excluindo plataformas chinesas, de acordo com o Esports Charts.