AmorPeloGame: parceria O Boticário e time feminino de eSports Black Dragons

O Boticário, marca de beleza mais amada pelos brasileiros*, acaba de anunciar seu apoio em uma parceria inédita junto à equipe feminina de e-Sports da Black Dragons, uma das mais renomadas organizações de e-sports no contexto nacional. Com parceria de longo prazo, a marca busca fortalecer a presença das mulheres no cenário gamer, bem como estreitar a presença da marca na comunidade como parte da sua estratégia de negócio.

Assim como todas as iniciativas do Boticário, o amor é parte fundamental nessa ação, a começar pela paixão e dedicação das atletas pelo game. Ao perceber a força e resiliência das jogadoras e sentir o poder que o amor tem em movê-las, o Boticário se uniu ao time, indo muito além de um patrocínio, mas sim iniciando uma parceria que contará com iniciativas cocriadas e relevantes para as atletas, que entendem e acolhem suas necessidades visando dar ainda mais visibilidade e impulsioná-las, e criando também uma intersecção entre o universo dos games e da beleza.

“Ao conhecermos um pouco mais sobre a história da equipe feminina da Black Dragons, identificamos que é a paixão que move as gamers, mesmo diante de tantos obstáculos, o que conecta com a essência da marca. Assim, pensamos em uma maneira de estarmos mais presentes como impulsionadores dessa paixão. Acreditamos que apoiar um time com forte representação feminina tem um papel relevante para contribuir com um segmento de e-sports cada vez mais igualitário”, diz Renata Gomide, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

A executiva lembra, ainda, que durante o segundo semestre de 2021, foram realizadas diversas trocas tanto com as atletas quanto com a CEO do time e que a cada conversa ficava mais evidente como o amor é capaz de transformar o que elas sonham em conquistas. “Entendemos, então, que essa parceria era, na verdade, uma união de essências. Por isso, conseguimos trabalhar com iniciativas 100% cocriadas e que as colocam no centro da ação“, finaliza.

Dessa forma, o Boticário vai realizar uma série de iniciativas junto à equipe, com uma parceria que promete ser duradoura. “Nossa parceria vai muito além de uma exposição de logomarca, é uma construção em conjunto em que podemos ouvi-las e, principalmente, contribuir para que tenham ainda mais visibilidade, conectando também com nosso universo de beleza de forma orgânica”, reforça.

Segundo Pesquisa Game Brasil (PGB) 2021, sobre comportamento, consumo e tendências dos gamers na América Latina, 72% da população brasileira é gamer e mais da metade é composta por mulheres. “Somos uma marca de cosméticos que conversa com as mulheres há muito tempo. Sabemos os desafios a que somos submetidas todos os dias. Acolher mulheres que buscam seus sonhos com tamanha garra, é uma oportunidade de nos aproximarmos por meio de um propósito maior”, afirma Renata.

A empresa acredita que incentivar essa notoriedade, profissionalismo, treinamento e o crescimento do time feminino, contribui para um cenário mais inclusivo. Para Nicolle Merhy (ou Cherrygumms, como é conhecida no mundo gamer), CEO da Black Dragons E-sports, a parceria será um sucesso. “Nunca foi fácil conseguir patrocínio para a equipe, por muito tempo precisei apostar todas as minhas “fichas”. Esse apoio para o time é essencial! Ele nos dá relevância e permite que a gente se prepare melhor para grandes campeonatos. Há muito tempo buscamos por uma parceria desse nível e o Boticário superou nossas expectativas. Nós realmente fizemos parte das conversas, cocriamos com eles, dividimos experiências. É muito mais que um patrocínio, é uma oportunidade única de mostrarmos nosso profissionalismo num segmento que tem tudo para se tornar ainda maior do que é. Além disso, me sinto muito à vontade e feliz de nos vincularmos a uma marca de beleza tão presente no nosso país, afinal, beleza sempre esteve presente na minha vida. A maquiagem me empodera, me dá autoestima pra avançar. Nossa parceria já começou com muitas vitórias, muitas ainda para serem divulgadas também, e eu tenho certeza de que estamos falando de uma parceria a longo prazo com muitas iniciativas revolucionárias para nós” comenta.

Campanha de lançamento

A parceria vai ter início com um filme produzido pela AlmapBBDO, intitulado “Espelho”. Serão 30 segundos que visam trazer as tensões vividas pelas atletas e o efeito do amor e da paixão pelo game. O filme traz a conexão entre os universos da beleza e dos games, com cenário que transita entre uma penteadeira e um set up gamer, com efeitos e transições que conectam os dois mundos. Com a assinatura “Amor pelo game. Isso é beleza”, a campanha traz as batalhas dentro e fora da tela, sempre lembrando que a paixão de cada uma delas é o combustível para movê-las adiante frente às muitas adversidades existentes no cenário. Para estrelar a campanha, Nicolle e Merhy e as atletas do Black Dragons entram em cena.

A campanha é uma cocriação entre Boticário, AlmapBBDO e Black Dragons, assim, Nicolle Merhy, CEO da equipe, bem como as outras atletas, participam estrelando a peça. “Para nós do Boticário, é fundamental que a campanha tenha a “cara” da equipe, que – de fato – reflita suas vulnerabilidades e forças, encontrando o caminho real que as representasse”, ressalta Renata.

A parceria ainda contará com um editorial fotográfico idealizado pela W3haus. Intitulado “Por Trás do Avatar”, o shooting será ambientado em um cenário futurista, onde as temáticas beleza e games se encontram, mostrando o amor que move as atletas de e-sport e toda sua potência, oportunidade perfeita de retratar a beleza da sinergia da equipe e a singularidade das atletas.

Pensando em se aprofundar na conversa com streamers, a W3 também vai criar um encontro no Spaces do Twitter e lives do Twitch, plataforma nativa dos gamers. Usando o popular formato “get ready with me”, elas vão jogar e se maquiar enquanto trocam com a comunidade. A ação conta, ainda, com o envelopamento de um novo espaço de treinamentos, além de uma estratégia de comunicação 360, incluindo podcast e conteúdos exclusivos.

Essa não é a primeira vez do Boticário no mundo Gamer…

Não é a primeira vez que o Boticário investe no universo gamer. Ano passado, a marca criou uma ativação dentro do Avakin Life. “Foi nossa primeira ativação exclusiva dentro do universo gamer e uma experiência que nos abriu oportunidades e colhemos muitos insights do consumidor gamer para agora darmos esse passo ainda maior. Além disso, o Boticário está sempre conectado com os movimentos de mercado e tendências e atento ao tema metaverso, que já é uma realidade e hoje ainda mais acelerada”, reforça Renata Gomide, que garante ainda que os consumidores já podem aguardar por novas ativações em breve.

As iniciativas também fazem parte de uma estratégia da marca em estar de forma mais relevante e personalizada na jornada do consumidor, considerando cada nicho de maneira diferenciada. “Os games, hoje, já atingiram status de mídia de massa e precisamos estar onde os nossos consumidores estão. Hoje, já temos um mindset analítico e data-driven. Com isso, precisamos entender com profundidade o público gamer, escutando ativamente a comunidade e, a partir dessa escuta, conectarmos nossas marcas com linguagem, produtos e serviços relevantes, conectando a audiência com a estratégia personalizada. Não podemos falar de evolução e construção de futuro do nosso negócio e da comunicação, sem estarmos conectados com os Gamers” — comenta Natalia Calixto — Diretora de Mídia, BI, CRM & Insights.

Conheça a Black Dragons!

O time foi fundado em 1997, por Denis Vidigal da Costa, conhecido como Pings, na franquia Quake. O que era apenas um hobby, se tornou em 2007 o primeiro campeonato mundial que a Black Dragons participou.

Em 2016, Nicolle Merhy, também conhecida como Cherrygumms, atual sócia e CEO da Black Dragons, assumiu seu espaço. Foi em 2016 com a entrada no Rainbow Six Siege que a equipe se destacou e cresceu no cenário de e-Sports nacional, principalmente por ter como atleta a única mulher participante dos campeonatos oficiais do jogo, criando um legado no cenário feminino de e-Sports e no cenário de games.

Com uma equipe contando com mais de 80 pessoas, incluindo atletas femininas, dezenas de títulos nacionais, 2 vice mundiais de Rainbow Six Siege e 2 mundiais de Crossfire e um de Point Blank, a Black Dragons foi uma das 3 indicadas ao título de Melhor Organização de eSports em 2017 e em 2018 foi finalmente eleita a melhor organização brasileira pelo prêmio Esports Brasil da SportTV.

Amor pelo game. Isso é beleza

#OndeTemAmorTemBeleza