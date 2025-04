Baianalista está de volta

Esse evento será imoral! Gustavo “Baiano” Gomes, ex-jogador profissional de League of Legends e um dos maiores streamers e criadores de conteúdo do Brasil, preparou uma edição especial do Baianalista para o próximo sábado 22 de janeiro, estreia do 1º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) de 2022. A transmissão começa às 12h50 e vai contar com a presença de convidados especiais como o ex-jogador de LOL e influenciador “esA”.

O quadro Baianalista, em que o influenciador analisa e reage às partidas do CBLoL ao vivo com seu público, foi criado em 2019 e ganhou corpo e projeção no cenário durante o campeonato Mundial do game. Para Baiano, a ideia do projeto sempre foi produzir um conteúdo único, diferente da transmissão oficial da Riot, com um tom mais humorado e quadros irreverentes, como o MVP e MVP inverso, etc. “Como prometido, estou de volta ao Baianalista! Esse sem dúvida será o projeto que vou me dedicar ao máximo nesse novo ano. Quando comecei as transmissões muita gente duvidava que iria dar certo. Hoje nossas lives são um sucesso absoluto chegando a milhares de pessoas. Estamos preparando muitas surpresas para 2022. Sogrinha!!, finalizou Baiano

A grande novidade para essa temporada, é a parceria com a RIVALRY!, casa de apostas de esports, que prevê 150% de bônus no seu primeiro depósito de até R$550. O Baianalista segue o modelo de Watch Parties, que vem ganhando cada vez mais audiência. As transmissões são realizadas geralmente por um ou mais influenciadores, que se reúnem para comentar as partidas. Além de comentar e analisar as jogadas, os streamers também interagem diretamente com a audiência e conversam sobre características do jogo. É um jeito diferente do padrão visto nas transmissões oficiais com um narrador e um ou mais comentaristas.