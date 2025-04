00 Nation anuncia Try como player da line de CS: GO

Santino “Try” Rigal é o novo player da 00Nation. O jovem argentino chega para ocupar a posição de AWPer na line de Cs:Go da 00Nation, organização internacional de e-Sports ligada à arte, moda, esportes e música. Try já treina ao lado do IGL Marcelo “Coldzera” e de Mario “malbsMd” Samayoa, em Portugal, com foco total no desenvolvimento coletivo e individual dentro do FPS.

Na última temporada, a revelação argentina foi não só a principal estrela do seu antigo time, mas um dos principais nomes do cenário sul-americano. Em 2021, o player foi campeão de torneios importantes como a FireLeague, a BLAST Rising LATAM e a seletiva da ESL Challenger na DreamHack Anaheim. Para Try, jogar na 00Nation é uma chance de elevar seu nível competitivo, já que agora disputará na companhia de grandes jogadores campeonatos nos servidores internacionais enfrentando os melhores times do mundo. ”Primeiro, gostaria de agradecer a 00 e o Cold pela chance de realizar meu sonho de jogar internacionalmente e dar o próximo passo na minha carreira. Estou muito animado para começar a treinar com o grupo e para estrear oficialmente. Jogar ao lado de jogadores tão talentosos como Coldzera, uma referência do cenário internacional, é uma responsabilidade muito grande que tenho a certeza de estar pronto para enfrentar. Para o time será um grande desafio, vamos disputar os campeonatos no servidor mais competitivo do mundo, mas isso é um grande combustível para continuarmos melhorando e aprendendo cada dia mais. Será um ano incrível, e juntos vamos conseguir ótimos resultados”, finalizou Try.

As novidades para 2022 não param por aí, a line completa e seu coach serão anunciados ao longo dos próximos dias.

