Check Point Software apresenta nova identidade visual

A Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), uma fornecedora líder de soluções de cibersegurança global, apresenta uma imagem renovada para 2022, com um novo logotipo e slogan. A mudança reflete a nova visão estratégica da Check Point Software e pretende assinalar o seu legado de inovação para a cibersegurança, antevendo as transformações que vão marcar o portfólio de soluções no decorrer deste ano.

O novo logo reflete a oferta diferenciada da Check Point Software com um design moderno de cores vibrantes otimizado para o digital. Mantém a sua ligação icônica à marca, respeitando os princípios fundadores de liderança tecnológica e excelência na inovação. A mudança resulta da vontade de assinalar a nova visão estratégica para 2022 que, em coesão com o legado, continuará a revolucionar a cibersegurança a nível global.

O slogan “You deserve the best security” salienta a atual realidade cibernética, com as ameaças adquirindo uma sofisticação e complexidade crescentes. Apenas as melhores soluções de cibersegurança poderão proteger por completo as organizações e dispositivos de todo o mundo nos múltiplos vetores de ataque.

“Desde a invenção da tecnologia original de cibersegurança, em 1993, pelo fundador da empresa e CEO, Gil Shwed, milhões de clientes conheceram a Check Point por fornecer a melhor segurança cibernética do mundo. De fato, o nosso logotipo original era um dos mais reconhecidos do setor de tecnologia”, diz Peter Alexander, Chief Marketing Officer (CMO) da Check Point Software Technologies. “A verdade é que, apesar do legado e da excelência da Check Point se manterem irrepreensíveis, acreditamos que agora é o momento certo para mudar a nossa identidade visual, em consonância com outras transformações inovadoras que estão por vir em 2022.”

Em 2022, para além de melhorias significativas no desempenho de segurança de rede, a Check Point Software destaca a segurança da nuvem, do e-mail e de todos os outros vetores de ataque.

A nova identidade visual da Check Point Software será adotada em todos os canais públicos, podendo já ser vista em seu evento global, o CPX 360 2022, realizado virtualmente nesta semana (de 25 a 27 de janeiro) para a região Américas.

Clique aqui para saber mais sobre a nova visão estratégica da Check Point Software para 2022.