realme anuncia série 9 Pro All-in-5G entre as primeiras com processador MediaTek Dimensity 920 5G

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, segue impulsionando o crescimento de seu catálogo de aparelhos 5G. A Number Series, principal linha de smartphones da realme, atingiu 40 milhões de remessas no terceiro trimestre de 2021, sendo uma das linhas que mais rápido chegou a esse marco globalmente. Em breve, a Number Series apresentará ao mercado global sua nova linha, intitulada realme 9 Pro. Com tecnologia 5G em todos os aparelhos, a série incluirá o primeiro produto “Pro+” da marca.

realme 9 Pro+, um dos primeiros smartphones do mundo com processador MediaTek Dimensity 920 5G

A realme, comprometida em oferecer tecnologia de ponta e design arrojado para jovens de todo o mundo, desenvolve excelentes smartphones 5G desde 2020. Desta vez, a série realme 9 Pro proporcionará uma conexão 5G ainda melhor por meio do processador MediaTek Dimentsity 920 5G. A linha é uma das primeiras no mundo a adotar o componente.

realme, a marca de smartphones Android com 5G que mais cresce no mundo

De acordo com dados divulgados pela empresa de análise Counterpoint Research, a realme foi a marca de smartphones Android com 5G que mais cresceu globalmente no terceiro trimestre de 2021, com crescimento significativo na Índia, China e Europa. A marca foi capaz de superar o mercado com suas vendas de smartphones 5G, crescendo 831% ao ano em comparação com a taxa de crescimento global de 121%.