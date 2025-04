Estudo mostra como aumentar a atratividade de carreiras em Tecnologia

A indústria das tecnologias de informação e comunicação (TIC) tem sido uma das principais geradoras de emprego no país nos últimos anos. Neste cenário, uma nova pesquisa realizada pela consultoria Morning Consult , com apoio da Salesforce, no Brasil e na Argentina em novembro de 2021 revelou que apenas 40% dos brasileiros se sentem atraídos por carreiras nesta área. Este indicador cresce significativamente, para 67%, quando os participantes são informados das vantagens que estas vagas oferecem, como capacitação, salários que superam a inflação e emprego em tempo integral com ampla variedade de benefícios.

O relatório, que ouviu uma amostra de 1 mil pessoas no país, descobriu que há muitos mitos e desinformação relacionados às habilidades e tempo de treinamento necessários para empregos em TIC no Brasil. Metade dos entrevistados acham que é preciso anos de treinamento para se qualificar para uma vaga na indústria, enquanto 45% acreditam que o valor dos cursos para trabalhar no setor são muito elevados. Estas percepções errôneas, junto de outras como não saber onde encontrar treinamento adequado e achar que as vagas de trabalho estão disponíveis apenas para pessoas com diploma universitário, tornam o setor menos atrativo para os brasileiros.

Para os respondentes brasileiros, a possibilidade de receber treinamento gratuito com duração de 3 a 18 meses e aumentar significativamente suas chances de conseguir um trabalho em período integral em uma empresa imediatamente depois de terminado o curso, fez subir de 19% para 46% o número de pessoas que consideram “bastante atraente” a possibilidade de encontrar um emprego ou fazer uma transição de carreira para a indústria de TIC.

Este aumento no interesse em vagas no setor foi substancial em todos os subgrupos da pesquisa, mas cresceu principalmente entre aposentados, desempregados, e donos e donas de casa. Apesar da pesquisa notar este aumento de interesse das gerações mais antigas na indústria, ela também descobriu que apenas 10% dos GenZ, aqueles nascidos entre 1997 e 2012, inicialmente consideraram a ideia de uma carreira na área “bastante atraente”.

“Os resultados deste estudo nos mostram que temos que dar visibilidade exponencial às oportunidades de trabalho oferecidas pelo setor, para que muito mais pessoas sejam estimuladas a sonhar com um futuro em tecnologia. A quarta revolução industrial está transformando todas as organizações em empresas de tecnologia e gerou e gerará milhões de novos empregos”, disse Alejandro Anderlic, diretor de Assuntos Governamentais para a América Latina da Salesforce. “O grande desafio é fazer com que o setor privado, o público, a academia, a sociedade civil e outras partes interessadas trabalhem juntos para conectar os cidadãos a oportunidades de treinamento e emprego em escala. Temos que resolver o futuro do trabalho hoje. Vamos parar de falar sobre o futuro e começar a agir juntos agora”, concluiu o executivo.

Segundo o Banco Nacional de Empregos (BNE), por conta do mercado da tecnologia continuar em pleno crescimento, esta indústria deve criar mais de 44 mil vagas de emprego em 2022. Apesar do número de postos de trabalho disponíveis, uma análise da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) prevê que mais de 66% das vagas em tecnologia geradas no Brasil não serão ocupadas.

Para contribuir na redução desta disparidade, a Salesforce disponibiliza uma plataforma online e gratuita de aprendizado chamada Trailhead , que oferece cursos em disciplinas como desenvolvimento de software, marketing, vendas e gerenciamento de projetos. Além do Trailhead, a Salesforce também promove iniciativas como o ciclo de discussões com líderes regionais Trailblazers Latinoamericanos e seu fórum Construindo Talentos para o Futuro para impulsionar a liderança colaborativa de forma que cada vez mais pessoas possam se capacitar e conseguir um emprego na indústria de TIC.