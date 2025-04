Conheça os detalhes da investida do Arsenal para oferecer tokens digitais com tecnologia blockchain

Após se envolver em uma enorme polêmica que incluía uma venda frustrada para o dono do aplicativo de música Spotify, o clube de futebol do norte de Londres, Arsenal, um dos maiores da Inglaterra, anunciou sua incursão no mundo das criptomoedas em uma tentativa de arrecadar mais receita e sanar as contas do clube.

O Arsenal se tornou o 2º time da Premier League a oferecer tokens digitais com tecnologia blockchain, logo após o Manchester City anunciar que lançaria um Fan Token, os chamados NFT ou ‘non-fungible token’ (token não fungível, em português).

A cadeia de notícias inglesa, BBC News, estimou recentemente que £262 milhões de libras foram investidas só no Reino Unido em moedas virtuais, e no caso do Arsenal, receberam críticas por incluir produtos de alto risco e mal regulamentados.

Outro relatório recente observou que houve um aumento de 285% nos negócios de criptomoedas na liga profissional de futebol da Inglaterra entre 2020 e 2021, com a liga abrindo uma investigação sobre o crescente relacionamento entre empresas de criptomoedas e seus clubes devido a preocupações dos fãs sobre a falta de regulamentação do setor.

O Arsenal disse que os tokens foram usados ​​para incentivar a participação dos fãs e eram produtos diferentes das criptomoedas, que são moedas virtuais usadas como meio de pagamento. Entenda:

Problemas com as regulações dos tokens

O Arsenal Football Club foi censurado pelo que os reguladores chamaram de publicidade irresponsável para tokens de torcedores relacionados a criptomoedas. A Advertising Standards Authority (ASA), órgão fiscalizador de marketing do Reino Unido, disse que as promoções online “trivializaram o investimento em criptoativos”. Sem tocar no asunto que o valor futuro dos tokens dependem da oferta e da demanda, portanto, podem aumentar ou diminuir de valor. Os fãs devem estar cientes da vulnerabilidade das criptomoedas que pode resultar em perdas de parte ou todo o dinheiro investido.

A agência regulamentadora inglesa decidiu que esses anúncios eram irresponsáveis ​​porque se aproveitavam da inexperiência dos consumidores, e o clube foi condenado a removê-los. Os anúncios eram enganosos porque não ilustravam o risco do investimento e não deixavam claro que o token era um criptoativo, que só poderia ser obtido abrindo uma conta e trocando por outra criptomoeda que precisava ser comprada.

Em resposta por escrito à reclamação, o Arsenal disse que a equipe fez uma parceria para fornecer aos fãs, acessos a uma plataforma digital onde eles pudessem interagir uns com os outros e coletar Fan Tokens para influenciar e se envolver com as decisões do clube. O clube afirmou que os tokens não foram promovidos como produtos financeiros ou um veículo de investimento e a equipe não encorajou a negociação dos mesmos.

Os ‘Gunners’, como são conhecidos na Inglaterra, foram instruídos publicar um novo anúncio aclarando que “Fan Tokens não representam instrumentos financeiros ou qualquer forma de produto financeiro. Eles devem ser usados ​​apenas para fins de entretenimento e experiência dos fãs.”

O clube argumentou que seus tokens de torcedores eram os chamados criptos “utilitários”, em vez de investimentos, portanto, o clube não estava incentivando as pessoas a fazer qualquer categoria de investimento financeiro.