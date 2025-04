Dying Light 2 Stay Human já está disponível globalmente

Dying Light 2 Stay Human já está disponível no PC (Steam e Epic Game Store), PS4/PS5, Xbox One e Xbox Series X|S . Após sete anos em desenvolvimento, a Techland lançou seu mais recente título focado nas mecânicas de parkour e combate – um jogo cheio de atividades num mundo aberto, com as cores eletrizantes de uma Idade Média moderna, muitas escolhas a serem feitas e um sistema dinâmico de dia e noite.

Em Dying Light 2 Stay Human, os jogadores podem moldar o futuro da Cidade com suas ações e ver como ela se modifica. Determine o equilíbrio do poder com as atitudes tomadas em meio ao crescente conflito e viva a sua própria experiência, na qual você pode ser brutal ou criativo.

É preciso usar o parkour e as habilidades para sobreviver e, para isso, você terá acesso a mais de 200 armas, além de mais de vinte mods e dezenas de movimentos poderosos. Aqueles que buscam os melhores equipamentos devem esperar até a noite para se aventurar nos esconderijos escuros dos infectados. A luz do sol os mantém afastados, mas uma vez que ela se vai, esses monstros deixam seus covis e ficam livres para explorar e caçar.

Este jogo foi projetado para oferecer uma experiência rica e imersiva em sua campanha para um jogador, mas também tem total suporte a um modo cooperativo de até 4 pessoas, que permite que você jogue a história e até termine a aventura junto com seus amigos. Com base nas escolhas feitas pelo anfitrião da sala, é possível descobrir que o mundo de Dying Light 2 Stay Human assume uma forma totalmente nova.

A mecânica de parkour de Dying Light 2 Stay Human foi criada em conjunto com o próprio pai do parkour, David Belle. Ele não apenas interpretou Hakon, um dos personagens principais do jogo, mas também ajudou a Techland a criar movimentos mais realistas.

Mas David Belle não é o único famoso aqui. A estrela de cinema norte-americana Rosario Dawson, também conhecida por seu papel como Ahsoka-Tano de Star Wars, foi escalada como uma das personagens principais do jogo: a rebelde e independente Lawan. Além disso, o protagonista, Aiden Caldwell, é dublado por Jonah Scott, um influenciador, streamer e dublador celebrado por seu trabalho em vários jogos e séries de anime.

No Brasil, o jogo foi dublado por diversos ícones da dublagem brasileira. Confira abaixo alguns nomes que deram vida aos personagens de Dying Light 2 Stay Human:

Ana Paula Cadamuro – Chloliz

Bruna Matta – Lawan

Fábio Lucindo – George / Mateo / Nitaf / Rook

Fernanda Keller – Anderson

Isabel de Sá – Margaret

Nando Mendonça – Hubert

Vii Zedeck – Moe

Dying Light 2 Stay Human – Comparação da edição

Você pode ver todas as edições de Dying Light 2 Stay Human aqui .

Você pode ver as comparações de console neste vídeo .

Você pode ver as comparações de console . Dying Light 2 Stay Human – O jogo roda no meu PC?

Verifique nossas recomendações de especificações para PC com o modo Ray-Tracing ativado ou desativado.

Dying Light 2 Stay Human, publicado pela Techland , já está disponível.