Google ajuda educadores, pais e responsáveis a aumentar segurança das crianças na internet

A segurança das crianças na internet é tema cada vez mais prioritário entre as famílias e instituições de ensino, principalmente com o aumento exponencial do uso de tecnologias da informação por estudantes, movimento acelerado e intensificado durante o período da pandemia do coronavírus. Às vésperas do Dia Internacional da Internet Segura, na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro, o Google convida pais, responsáveis e educadores a conhecer o Seja Incrível na Internet , plataforma educativa voltada a contribuir para que crianças tenham uma experiência mais segura e confiante no ambiente on-line.

O site conta com uma série de materiais e ferramentas desenvolvidas em parceria com especialistas globais em segurança digital, como Safernet, ConnectSafely e Family Online Safety Institute, com orientações, dicas, atividades e ferramentas para preparar crianças para usar a Internet de modo consciente e seguro. Entre eles estão o Currículo do Seja Incrível na Internet com planos de aula sobre fundamentos de segurança e cidadania digital para serem usados nas salas de aula, o Guia da Família , o jogo educativo Interland , o guia de Bem-estar Digital e outros recursos.

O programa educativo se divide entre cinco trilhas: Não caia em armadilhas (Fique Atento na Internet), Proteja seus segredos (Seja Forte na Internet), É legal ser gentil (Seja Gentil na Internet), Na dúvida, fale com alguém (Seja Corajoso na Internet) e Compartilhe com cuidado (Seja Inteligente na Internet). Neste última, o objetivo é incentivar nas crianças o cuidado no momento de compartilhar informações e conteúdos na Internet, tratando a comunicação on-line da mesma forma que a offline. A dica aqui é criar regras sobre o que é ou não é adequado compartilhar na rede, tendo como foco a segurança dos dados pessoais de amigos e familiares.

É importante também, como destaca o conteúdo, mostrar que na Internet as pessoas e situações nem sempre são o que parecem. Saber identificar o que é real ou falso é fundamental para a segurança on-line. Desinformação e phishing são alguns exemplos de armadilhas sobre as quais os pais podem conversar com seus filhos. Para isso, o material inclui conteúdo de educação midiática, com o objetivo de ajudar as crianças a descobrir como distinguir informações confiáveis de conteúdo potencialmente enganoso, e a checar a fonte antes de compartilhar.

Segurança e Privacidade

A segurança e a privacidade são outros temas essenciais, na internet e também na vida real. Proteger detalhes pessoais e outras informações valiosas ajuda as crianças a evitar danos a dispositivos e problemas com a reputação e os relacionamentos delas. Os pais podem aproveitar para ensinar seus filhos sobre a importância de pensar senhas difíceis e de não repeti-las em plataformas diferentes.

É fato que nem sempre é possível ter o controle total das interações dos filhos na internet. Mas o Seja Incrível na Internet os ajuda a fazer sempre a melhor escolha possível, com dicas sobre como utilizar a rede de modo positivo, respeitando as diferenças, enfrentando comportamentos negativos, como o bullying e o assédio, e apoiando pessoas que estejam, eventualmente, enfrentando algo desse tipo.

Especialistas apontam ser importante que as crianças saibam que não estão sozinhas na web e fora dela, e que caso encontrem algo questionável ou ofensivo devem ser encorajadas a conversar com um adulto de confiança.

Família Conectada

Coordenar tarefas domésticas com o trabalho e ainda dar a devida atenção aos filhos pode ser um enorme desafio para pais, familiares ou responsáveis. Para ajudar na tarefa de acompanhar tudo o que acontece quando os pequenos estão on-line ou contribuir com a gestão de quanto tempo estão passando on-line, o Google conta com o Family Link , uma ferramenta gratuita que coloca os pais e responsáveis no controle sobre os aplicativos e o conteúdo que estará acessível para as crianças, por quanto tempo, os informa sobre a localização do dispositivo móvel da criança em tempo real e permite o bloqueio remoto do aparelho. O aplicativo está disponível para Android e iOS .