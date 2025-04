AfroGames GE anuncia line up de Free Fire misto

O projeto AfroGames, criado em parceria com o Grupo Cultural AfroReggae, anunciou oficialmente os nomes que representarão sua nova line up de Free Fire misto. Helder “Helder﹒rs“, Addyson “FallenX RJ“, Maria “ ATROPELA“, Daniel “ Messi“ e Eric “ Ericrj“, já começam a treinar juntos na próxima segunda (7) com foco total na melhora individual e coletiva. Os cinco jogadores foram escolhidos através de uma seletiva que reuniu mais de 200 inscritos, todos de favelas e agora fazem parte da equipe AFG- GE e disputarão campeonatos com a tag. Além da chance de competir, todos os selecionados receberão uma bolsa no valor de um salário mínimo, curso de inglês, terão todo o suporte da estrutura do projeto para melhorar e se desenvolverem no cenário competitivo e acompanhamento físico e psicológico.

De acordo com Ricardo Chantilly, diretor executivo do projeto, todos os passos da seletiva foram pensados para que no final, a equipe fosse composta por jogadores que tinham como objetivo alcançar grandes feitos no cenário competitivo: “Na periferia, o Free Fire é o jogo mais jogado. Por isso, nós tivemos um grande número de inscrições para a seletiva e ótimos jogadores passaram até as últimas fases. Não escolhemos os membros da nova equipe baseado apenas em experiência ou feitos pelo cenário competitivo, nós buscamos aqueles que estavam abertos à experiência e buscavam a partir do Free Fire, melhorar e mudar de vida. Todos foram avaliados dentro e fora de jogo. Agora, nossa equipe terá todo suporte e estrutura que tivermos para que eles possam se desenvolver e melhorar cada dia mais. Por fim, agradecemos muito a Fusion e agora ao GE pela parceria, estamos e estaremos ainda mais juntos, com a nossa equipe do AfroGames GE.“

Para Maria Atropela entrar no time é a realização do sonho de entrar no competitivo: “Eu estou no Free Fire desde a primeira sesson, eu sempre tentei entrar no competitivo de alguma forma, quando eu vi a oportunidade que a Afro Games e o GE estavam oferecendo eu pensei: Por que não? Não custava nada! Era só dar meu máximo e acabou dando certo. Queria descrever a emoção que estou sentindo agora, mas é indescritível. Só tenho a agradecer, tenho muita confiança que essa oportunidade pode dar certo e esse é o caminho que quero trilhar. Desde sempre tudo que eu queria, eu pelo menos tentei fazer funcionar. Da minha parte não vai faltar garra e dedicação, mal posso esperar para começar, não vejo a hora de estar com os meninos para começar a jogar com eles e quebrar tudo. A ansiedade está a mil, mas eu sei que sou capaz, eu passei essa seletiva, então eu sou capaz. Eu não poderia estar mais feliz”

As inscrições para as turmas de 2022 do AfroGames ainda estão abertas para os cursos de Programação, Inglês, League of Legends, Wild Rift, Fortnite, Trilha Sonora e Free Fire. Para participar, os jovens precisam ter no mínimo 12 anos e apresentar CPF, RG e um comprovante de residência. Menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável que deverá apresentar CPF, RG e comprovante de residência. As inscrições precisam ser feitas presencialmente no núcleo do projeto, (R. Santo Antônio – Vigário Geral, Rio de Janeiro – RJ, 21010-400) de segunda a sexta, das 10h às 16h, e podem ser feitas até as vagas serem preenchidas.

Saiba mais sobre cada jogador da line up de Free Fire do AfroGames GE:

Helder “Helder﹒rs“ Alexandre: Morador de Belfort Roxo, “Helder﹒rs“ joga na posição de rushador. O jogador, com experiência no cenário competitivo, já jogou a Série C da LBBF, como capitão da sua equipe, que alcançou as fases finais do torneio.

Maria “TGS ATROPELA“ Luiza: Mesmo sem disputar nenhuma divisão da LBFF, mas com experiências na Pro League feminina, TGS ATROPELA é a única menina na equipe. A jogadora decidiu por largar seu estágio para seguir o sonho de ser uma grande atleta de Free Fire e busca se consolidar no cenário junto a equipe do AfroGames GE.

Addyson “FallenX RJ“ César: Vindo do nordeste, o jogador de 21 anos já disputou a Série C e B da LBFF. Com boas aparições na Série B, Addyson conseguiu bons resultados com a sua antiga equipe, Medellin, e agora se junta a equipe do AfroGames GE para continuar trilhando seu caminho no cenário competitivo.

Eric “GPS Ericrj“ Robson: Principal destaque na seletiva do AfroGames, Ericrj garantiu o MVP do torneio e dominou sua posição. Jogando na função de atirador, o jogador já disputou algumas edições da Série C da LBFF.