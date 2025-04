Galaxy A03 chega ao Brasil com uma incrível câmera de 48 MP

A Samsung apresenta, nesta segunda-feira (7), o mais novo membro da família Galaxy A no Brasil: o Galaxy A03. Com display infinito, bateria que dura o dia inteiro com uma única carga1 e uma incrível câmera de 48 MP, este é um smartphone que oferece o melhor para quem busca funções básicas.

“Este é mais um lançamento da família Galaxy A, que oferece o melhor para o consumidor que busca o essencial, sem abrir mão da qualidade”, diz Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. “O Galaxy A03 foca nas funções fundamentais de um smartphone, como bateria de longa duração, performance, um grande display para consumir conteúdo e uma câmera para registros sempre com alta qualidade”.

Câmera

O Galaxy A03 conta duas câmeras traseiras: o sensor de profundidade, que prioriza o foco principal da imagem e borra o fundo, resultando em fotografias elegantes e profissionais, e o sensor principal, com incríveis 48 MP para registrar nítidas fotos de alta resolução a qualquer hora do dia.

Há ainda a câmera de selfie que conta com uma série de filtros para brincar e compartilhar com os amigos e nas redes sociais.

Performance

O processador octa-core do Galaxy A03 garante velocidade e baixa latência para você aproveitar jogos, redes sociais e seus aplicativos favoritos de maneira responsiva e sem interrupções.

A tela de infinita de 6,5 polegadas2 garante uma experiência imersiva durante a utilização diária – sejam elas para entretenimento ou trabalho.

Bateria

E todas as funções podem ser usadas o dia inteiro com uma única carga1 por conta da enorme bateria de 5.0003 mAh do Galaxy A03, permitindo que você utilize o dispositivo sem se preocupar em ter que carregá-lo várias vezes ao dia.

Design

O Galaxy A03 conta com o já conhecido design arredondado da família Galaxy A. O formato ergonômico e de bordas suavizadas encaixam confortavelmente nas mãos, o que garante firmeza na hora de manusear o dispositivo. Ele está disponível nas cores4 preta, azul e vermelha.

Disponibilidade

O Galaxy A03 chega ao Brasil a partir desta segunda-feira, 7 de fevereiro, pelo preço sugerido de R$ 1,299 nos principais varejistas do Brasil, enquanto o varejo online disponibilizará o smartphone a partir do dia 14 de fevereiro.

Galaxy A03

Display 6.5” HD+ TFT LCD (720 x 1600)2 Display Infinito Câmera

Traseira Principal | 48 MP (f1.8) Traseira Profundidade | 2 MP (f2.4) Frontal | 5 MP (f2.2)

Processador Octa-Core 1.6GHz UNISOC T606 Memória RAM: 4 GB Interna: 64 GB5 microSD Card: up to 1 TB6

Bateria 5.000 mAh 3

Dimensões | Peso 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | 196 g7

1 A velocidade de carregamento real também pode variar dependendo do uso real, condições de carga e outros fatores. O uso de cabo de carregamento de terceiros pode causar uma diminuição na velocidade de carregamento.

2 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

3 Estimado em relação ao perfil de uso de um usuário médio/comum. A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores.

4 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o país ou a operadora.

5 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

6 Cartão MicroSD vendido separadamente.

7 O peso pode variar dependendo do processo de fabricação.