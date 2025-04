Samsung lança campanha da linha Galaxy S22 5G durante a transmissão do Super Bowl na ESPN 2

A Samsung dá início à comunicação de seus novos dispositivos da linha Galaxy S22 5G* – apresentados em detalhes no Galaxy Unpacked 2022 – durante a transmissão de um dos maiores eventos esportivos do mundo, o Super Bowl, que acontece neste domingo, 13 de fevereiro, e será transmitido no Brasil pelo canal ESPN 2 e no streaming pelo Star+ .

A campanha “Desafie os Limites” da Samsung irá ao ar durante o intervalo da partida e mostrará os recursos e benefícios extraordinários dos novos smartphones Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G e Galaxy S22 Ultra 5G, como o Nightography, função que permite registrar imagens claras e nítidas1 mesmo em situações de baixa luminosidade.

“O Super Bowl atrai a atenção de milhões de telespectadores por todo o mundo, inclusive no Brasil. Escolher este evento para comunicar os lançamentos dos novos Galaxy S22 5G faz todo o sentido para a estratégia da Samsung de fomentar uma relação e um diálogo cada vez mais próximos com os consumidores”, explica Mario Sousa, Diretor Sênior de Marketing e Produto da Samsung Brasil. “Incentivar as paixões dos fãs mostra o quanto estamos atentos aos seus desejos, expectativas, tendências e necessidades. Queremos, cada vez mais, aumentar a nossa presença nos momentos mais especiais das vidas dos nossos consumidores, com produtos que trazem tecnologia e inovação para que eles vivam as suas paixões ao máximo, seja capturando momentos únicos, seja compartilhando experiências extraordinárias”, completa .

Pré-Registro

Além da exibição do comercial, uma ação especial desenvolvida pela agência Leo Burnett Tailor Made terá os apresentadores do canal ESPN 2, Renan do Couto e Antony Curti, comentando o lançamento dos smartphones Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra antes do início da partida.

Os espectadores ainda poderão fazer o pré-registro através do QR Code que será exibido na tela. O código leva a página https://www.samsung.com/br/unpacked/ e garante que você receba as novidades da Samsung diretamente pelo seu email.

Fora a facilidade de receber os detalhes no e-mail cadastrado, todos que se pré-registrarem no site até às 11h30 do dia 15 de fevereiro e adquirirem qualquer smartphone da linha Galaxy S22 nas lojas online ou físicas da Samsung poderão resgatar uma capa protetora Clear Standing para o dispositivo.

