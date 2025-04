Samsung apresenta linha Galaxy S22 5G no Brasil

A linha Samsung Galaxy S22 5G – composta pelos smartphones Galaxy S22 5G*, Galaxy S22+ 5G* e Galaxy S22 Ultra 5G* – é oficialmente lançada no Brasil nesta terça-feira, 15 de fevereiro. Para o lançamento, a Samsung oferece três kits especiais: Kit Game, Kit Bem-Estar e Kit Música, este último incluindo fone de ouvido Galaxy Buds2 e um ingresso para o Lollapalooza Brasil (leia mais abaixo).

“A linha Galaxy S22 5G chega ao Brasil para desafiar os limites dos smartphones como os conhecemos. Os três modelos contam com recursos de Nightography, que permitem capturar fotos e vídeos de alta qualidade e nitidez mesmo quando as condições de luz não são as ideais, e o S22 Ultra 5G une, pela primeira vez, os melhores recursos da linha Note com os da linha S, resultando no Galaxy mais poderoso e completo já feito”, explica Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. “E o lançamento brasileiro ainda conta com kits especiais voltados para o estilo de vida de cada usuário”.

Fotos e vídeos incríveis mesmo no escuro

Galaxy S22 Ultra 5G | Imagem meramente ilustrativa

O Galaxy S22 5G e o S22+ 5G são projetados para que você toma conta da noite, oferecendo experiências de câmera de outro nível com os sensores mais inteligentes já feitos pela Samsung.

Com os revolucionários novos recursos Nightography da linha Galaxy S22 5G – como um sensor 23% maior que o do S21 e S21+ e a tecnologia Adaptive Pixel –, sua câmera é projetada para permitir a entrada de mais luz, mostrar detalhes e capturar cores que fazem seu conteúdo se destacar, mesmo no escuro2.

O Galaxy S22 5G e S22+ 5G contam com uma potente câmera principal de 50 MP, enquanto o Galaxy S22 Ultra 5G conta com uma câmera principal de 108 MP para que você sempre tenha fotos em alta qualidade. Quando você está fazendo vídeos com amigos, o novo recurso de Enquadramento Automático3 detecta e acompanha até 10 pessoas e ajusta automaticamente o enquadramento para que todos sejam capturados.

E os três modelos oferecem acesso exclusivo ao aplicativo Expert RAW4, que conta com uma série de ferramentas de edição na câmera que entregam uma experiência ao estilo DSLR, dando ao usuário mais controle criativo, permitindo clarear ou escurecer fotos com configurações ISO e velocidade de obturador, ajustar o balanço de branco para deixar a foto com tons mais quentes ou frios e focar manualmente em seu assunto desejado para que suas imagens fiquem exatamente do jeito que você quer.

Potência extraordinária

Galaxy S22 5G, S22+ 5G e S22 Ultra 5G | Imagem meramente ilustrativa

Os novos smartphones da linha S22 5G são equipados com o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de 4nm, o primeiro em um smartphone Galaxy. Ele possibilita o nosso processamento mais avançado de IA e Aprendizado de Máquina até hoje, oferecendo desempenho incomparável para todas as suas necessidades de streaming e produtividade.

Além disso, a análise do comportamento da rede Wi-Fi uniformiza o desempenho dos seus aplicativos ao detectar automaticamente qual você está usando e direcionando mais potência para ele – fazer streaming, navegar na web e explorar aplicativos nunca foi tão suave.

E todo esse poder é acompanhando de baterias que dão conta do recado. O Galaxy S22 5G conta com uma bateria robusta que dura o dia inteiro5 e carregamento rápido6 de 25W. Já o Galaxy S22+ 5G tem uma bateria superpotente que pode durar até mais de um dia com uma só carga e oferece carga super-rápida de 45W, para que você não precise esperar quando está com pouca bateria.

Já a bateria do Galaxy S22 Ultra 5G oferece mais de um dia inteiro de uso com uma carga completa7 e oferece carregamento super-rápido de 45W, para que você possa gravar 50 minutos de vídeo depois de uma carga de 10 minutos8.

Galaxy S22 5G e S22+ 5G | Imagem meramente ilustrativa

Feitos para durar e proteger o meio-ambiente

A linha Galaxy S22 5G é composta pelos dispositivos mais ecologicamente conscientes já feitos pela Samsung, pois alguns de seus componentes contém 20% de plástico reciclado de redes de pesca descartadas9 que iriam para o oceano10.

Estas redes são especialmente nocivas à vida marinha e aos oceanos e, ao ajudar a recuperar e dar nova vida a este material, a Samsung desenvolve dispositivos que ajudam o nosso planeta. Essas inovações com propósito são o mais recente exemplo do compromisso da Samsung em fazer mais com menos como parte do Galaxy for the Planet.

Preço e disponibilidade

A partir do desta terça, 15 de fevereiro, os consumidores já poderão adquirir o Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G e Galaxy S22 Ultra 5G que começarão a ser entregues e disponibilizados a partir do dia 22 de fevereiro.

O Galaxy S22 5G e Galaxy S22+ 5G estão disponíveis nas cores Preto, Branco, Verde e Rosé11, enquanto o Galaxy S22 Ultra 5G está disponível nas cores Preto, Branco, Verde e Vinho11. Confira os valores sugeridos na tabela abaixo:

Modelo Memória Cor Preço sugerido Galaxy S22 5G 128 GB Rosé, Verde, Preto e Branco R$ 5.999 256 GB R$ 6.499 Galaxy S22+ 5G 128 GB R$ 6.999 256 GB R$ 7.499 Galaxy S22 Ultra 5G 256 GB Vinho, Verde, Preto e Branco R$ 9.499 512 GB R$ 10.499

Kits

Imagem meramente ilustrativa

A Samsung também oferece kits especiais para o lançamento da linha S22 5G no Brasil. São eles: Kit Game, Kit Bem-Estar e Kit Música. Confira os detalhes abaixo:

Kit Game e Kit Bem-Estar12

Comprando um Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G ou um Galaxy S22 Ultra 5G de 15 de fevereiro a 20 de março de 2022 você pode ganhar um smartwatch Galaxy Watch4 ou cinco vouchers de R$ 400 cada (totalizando R$ 2.000) para gastar em jogos na Galaxy Store. Para participar é só fazer o cadastro no site www.samsungparavoce.com.br de 21 de fevereiro até 3 de abril de 2022.

Kit Música13

Comprando um Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G ou um Galaxy S22 Ultra 5G de 15 de fevereiro a 13 de março de 2022 você pode ganhar um ingresso Lolla Day para o Lollapalooza Brasil e um Galaxy Buds2. Para participar da promoção, é preciso fazer o cadastro no site www.samsungparavoce.com.br de 21 de fevereiro até 20 de março de 2022.

6 meses grátis de OneDrive

Imagem meramente ilustrativa

Na compra de um Galaxy S22 5G, S22+ 5G ou S22 Ultra 5G, você também ganha 6 meses grátis de acesso a nuvem do OneDrive com 100GB de armazenamento. Para ativar, basta acessar o aplicativo One Drive através do seu novo Galaxy S22.

Esta promoção é válida até 31 de dezembro de 2022 e é exclusiva para novas contas no OneDrive. Após os 6 meses de uso, será cobrado o custo de R$ 9 reais por mês. O consumidor poderá cancelar sem qualquer custo antes de completar os 6 meses grátis. Termos e condições do Google Play serão aplicados. Acesse www.microsoft.com/onedrive-samsung-offer para mais detalhes.

Samsung Sempre Novo

A linha S22 5G também conta com o plano de assinatura mensal Samsung Sempre Novo, o jeito inteligente de o consumidor ter o melhor smartphone Samsung Galaxy novo todo ano.

Para a linha S22 5G, os planos do Samsung Sempre Novo começam a partir de R$ 269 e a assinatura é válida por um ano. O pagamento é feito com qualquer cartão de crédito e o plano é cobrado mensalmente, sem comprometer o limite do cartão.

A assinatura inclui, além do aluguel de um smartphone novo, seguro completo para o dispositivo e um celular reserva, caso o cliente precise14.

Ao completar os 12 meses de assinatura, o cliente pode: 1) renovar a assinatura do Samsung Sempre Novo e receber o próximo lançamento da Samsung15, 2) adquirir o smartphone por 40% do valor, parcelando em até 10x sem juros ou 3) devolver o dispositivo sem custo adicional. Para saber mais sobre o Samsung Sempre Novo acesse: https://www.samsung.com/br/campaign/signatureplan/

Samsung Itaucard

Comprando um smartphone da linha S22 5G com Samsung Itaucard o consumidor tem condições exclusivas com parcelas a partir de R$ 224.95 (valor referente a um Galaxy S22 5G de 128 GB). Com o Samsung Itaucard o consumidor tem 10% de desconto e pode parcelar o valor total em até 24x sem juros. Além desses benefícios, se o consumidor for assinante do Samsung Plus, plano de pontos do Samsung Itaucard, você também recebe 5% de cashback diretamente na sua fatura16 e também acumulará pontos IUPP, a plataforma de compras e programa de pontos do Itaú Unibanco.

Samsung Care+

Já o Samsung Care+ é o seguro da Samsung que protege o seu smartphone da séria S22 5G em caso de roubo e danos acidentais por apenas R$ 99,90 por mês, independente do smartphone da linha S22 5G escolhido. Para mais informações, acesse este link: https://www.samsung.com/br/offer/samsung-care-plus

Pontos no Samsung Rewards17

O Samsung Rewards é o programa de recompensas do Samsung Pay18. Além de comodidade, praticidade e conveniência, a Samsung oferece prêmios e descontos aos seus consumidores.

Após adquirir qualquer smartphone da linha S22 5G, cadastre-se no app Samsung Pay, faça uma transação pelo aplicativo e ganhe de 4.000 a 6.000 pontos no Samsung Rewards dependendo do dispositivo adquirido. Esta promoção é válida de 15 de fevereiro a 15 de maio de 2022. Confira os valores abaixo:

Modelo Pontos no Samsung Rewards Galaxy S22 5G 4.000 Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra 5G 6.000

Troca Smart

Nas lojas Samsung, seu smartphone, tablet ou smartwatch novo ou usado pode valer desconto na compra dos novos Galaxy S22 5G, S22+ 5G e S22 Ultra 5G. É a Troca Smart19 Samsung, que avalia o seu dispositivo usado e define um valor que será pago pela Samsung no aparelho antigo, utilizando a tabela da Trocafone20.

Desta forma, o cliente já adquire o produto pagando apenas a diferença entre o item trocado e o valor de um dos novos smartphones da linha Galaxy S22 5G.

Esta promoção é válida somente para venda de produtos nas lojas Samsung (física ou online). O valor do produto anunciado deve ser consultado no canal de vendas escolhido e estará disponível nas lojas participantes.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

1 S-pen compatível somente com o Galaxy S22 Ultra.

2 O Adaptive Pixel só funciona com fotos de alta resolução, não com resolução básica.

3 Enquadramento Automático disponível apenas no modo Vídeo. O Enquadramento Automático deve ser habilitado antes da gravação. Algumas resoluções e proporções podem não ser suportadas. Algumas funções podem não estar disponíveis quando Enquadramento Automático está ativo. É possível reconhecer apenas pessoas e há um limite a quantas podem ser reconhecidas. Disponível na Câmera Samsung, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet e Zoom. Enquadramento automático disponível em lentes selecionadas.

4 O Expert RAW deve ser baixado separadamente na Galaxy Store, grátis, antes do uso.

5 Estimado com relação ao perfil de uso de um usuário típico/comum. Avaliado de forma independente pela Strategy Analytics entre 8 de 20 de dezembro de 2021 nos EUA e no Reino Unido, com versões de pré-lançamento do SM-S901, SM-S906, SM-S908 sob configuração padrão usando redes 5G Sub6 (NÃO testado na rede 5G mmWave). A duração real da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos utilizados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes em que foi carregada e muitos outros fatores.

6 O carregador é vendido separadamente; use apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Para evitar danos ao seu dispositivo, não use baterias, carregadores ou cabos incompatíveis, gastos ou danificados. No Brasil é possível resgatar o adaptador gratuitamente, para mais informações acesse www.samsungparavoce.com.br.

7 Estimado com relação ao perfil de uso de um usuário típico/comum. Avaliado de forma independente pela Strategy Analytics entre 8 de 20 de dezembro de 2021 nos EUA e no Reino Unido, com versões de pré-lançamento do SM-S901, SM-S906, SM-S908 sob configuração padrão usando redes 5G Sub6 (NÃO testado na rede 5G mmWave). A duração real da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos utilizados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes em que foi carregada e muitos outros fatores. O tempo total de uso com o dispositivo totalmente carregado pode variar de acordo com o comportamento de uso.

8 Com base nos resultados de Carregamento Super-rápido de testes internos no laboratório da Samsung, realizados com Adaptador de Viagem de 45W enquanto tem 0% de carga restante, com todos os serviços, recursos e tela desligados. A velocidade real de carga pode variar dependendo do uso real, condições de carregamento e outros fatores. Adaptador de Viagem de 45W vendido separadamente. Use apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung.

9 Redes de pesca descartadas são coletadas através de parceiro Samsung que trabalha com pescadores locais que as coletam do Oceano Índico e áreas costeiras vizinhas A Samsung não recupera diretamente essas redes do oceano.

10 O plástico que iria para o oceano é resíduo plástico abandonado de todos os tamanhos (microplásticos, “mezzo” plásticos e macroplásticos) localizado a até 50 km de praias em comunidades ou áreas em que a gestão de resíduos é inexistente ou muito ineficiente.

11 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o país ou a operadora.

12 Consulte o regulamento e mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

13 Ingressos limitados. Promoção autorizada pela SECAP, certificado de autorização nº 03.018112/2022. Para mais informações acesse o regulamento aqui

14 Sujeito a análise crédito

15 Uma nova assinatura de 12 meses será contemplada com a renovação do plano.

16 Consulte regulamento completo em

www.samsung.com.br/regulamentos/Promocao_Cashback5porcento_SamsungItaucard_GalaxyS22eTabS8.pdf

17 Para mais informações acesse o regulamento disponível no aplicativo Samsung Pay, na aba “Promoções”.

18 O Samsung Pay é compatível com a maioria dos terminais de pagamento novos e existentes, permitindo que os usuários façam pagamentos com um smartphone compatível da Samsung em qualquer lugar que aceite pagamentos com cartão usando as tecnologias MST e NFC. Verifique smartphones e cartões compatíveis, bem como mais detalhes em: http://www.samsung.com.br/samsungpay/#conheca

19 Caso tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre nosso programa de Troca Smart, consulte nossos Termos de Uso no site www.samsung.com/br/trade-in/

20 Na Troca Smart, o valor do seu smartphone, tablet ou smartwatch novo ou usado, adquirido nacionalmente, que esteja ligando, dependendo da marca, do modelo e da avaliação feita pela Trocafone, poderá valer desconto na compra de um dos novos produtos Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G ou Galaxy S22 Ultra 5G. Consulte o regulamento em https://www.samsung.com/br/trade-in/. Esta promoção é válida somente para venda de produtos nas lojas Samsung (física ou online). O valor do produto anunciado deve ser consultado no canal de vendas escolhido e estará disponível nas lojas participantes.