Recursos inteligentes e controle total à distância são diferenciais dos novos aspiradores-robô da Samsung

Para ajudar os consumidores a deixarem a casa limpa de forma segura e eficiente, a Samsung Electronics acaba de lançar no Brasil dois novos modelos de aspiradores-robô: o Jet Bot™ AI+ e o Jet Bot™ +, recém apresentados na CES, maior feira de eletrônicos do mundo, e que ampliam o portfólio aspiradores da marca no país. A empresa já conta com os robôs POWERbot-E e Jetbot Mop, além de outros três modelos de aspiradores verticais sem fio, os POWERStick.

Os novos modelos Jet Bot™ AI+ e Jet Bot™ + contam com recursos que permitem uma limpeza e navegação precisa graças ao sensor LiDAR, que cria um mapa detalhado dos cômodos – mapeamento que pode ser controlado via smartphone. Com controle remoto pelo app SmartThings¹ e ajuste de potência (que controla o poder de sucção automaticamente para cada tipo de superfície), os modelos também contam com funções automáticas de recarregamento e esvaziamento do compartimento de pó do robô. Confira os detalhes sobre cada modelo:

Jet Bot™ AI+

O robô-aspirador Samsung Jet Bot™ AI+ é o primeiro do mundo equipado com processador Intel AI. Seus recursos de inteligência artificial permitem ao aparelho reconhecer e classificar diferentes objetos para fazer uma limpeza precisa em volta de eletrodomésticos, móveis ou outros obstáculos, podendo ainda determinar se um objeto é frágil e evitar aqueles que considere perigosos. O sensor Active Stereo 3D presente no modelo usa uma câmera de profundidade 3D para explorar uma área ampla, sendo capaz de detectar e desviar de objetos no chão que tenham pelo menos 1 cm de altura, inclusive as áreas reservadas aos pets no ambiente.

Câmera frontal é diferencial do Jet Bot™ AI+

A câmera frontal do Jet Bot™ AI+ também é capaz de transmitir vídeos ao vivo através do app SmartThings, dando mais funcionalidades ao aparelho além da limpeza, como o monitoramento em tempo real do ambiente. Com o suporte para E2EE, o vídeo é criptografado de forma segura e só pode ser visto por um usuário autorizado. Para quem tem animais de estimação, o SmartThings Pet Service, outro recurso inovador, transmite imagens da câmera frontal do aparelho para detectar os movimentos dos pets, permitindo, assim, que o usuário veja se eles estão bem e seguros. O Jet Bot™ AI+ ainda pode executar músicas e acessar outros aparelhos Smart para ajudar a manter os animais mais confortáveis e entretidos.

Jet Bot™ +

O modelo Jet Bot™ + é outra opção para os consumidores que desejam criar uma rotina de limpeza mais fácil e automatizada. Assim como o Jet Bot™ AI+, este modelo conta com controle remoto via Wi-Fi (com o app SmartThings) e está equipado com o sensor LiDAR, que garante mais eficiência e precisão na limpeza ao criar um mapa detalhado dos cômodos para a navegação do robô. O mapeamento, inclusive, também pode ser controlado via smartphone, com o usuário selecionando onde o robô deve ou não deve limpar (chamadas zonas Go e No-Go).

A conexão com SmartThings também permite ao usuário verificar o status da limpeza em ambos novos modelos em tempo real com o recurso Live Cleaning Report, que permite checar onde o aspirador-robô já limpou, pausar a limpeza ou mesmo instrui-lo a parar, além de conferir o histórico. O consumidor ainda pode comandar o aparelho através de do seu assistente de voz² preferido, como o Samsung Bixby, Amazon Alexa ou Google.

Esvaziamento automático do compartimento de pó

A Clean Station, disponível tanto para o Jet Bot™ AI+ quanto para o Jet Bot™ +, proporciona uma forma conveniente, higiênica e automática de esvaziar o compartimento de pó. Além de esvaziar a sujeira coletada utilizando a tecnologia Air Pulse, o sistema de filtragem, com múltiplas camadas, captura até 99.99% de partículas de poeira fina³. O compartimento de pó do robô, com 0.2L de volume, também pode ser lavado, já que é fácil de remover e, para esvaziá-lo, basta virá-lo.

Neste primeiro momento, os modelos Jet Bot™ AI+, com preço sugerido de R$ R$ 9.999,00, e Jet Bot™ +, com preço sugerido de 7.599,00, serão comercializados apenas na Fast Shop e na E-Store da Samsung. Os outros modelos de aspiradores da marca, como o POWERbot-E VR5000 e os modelos sem fio POWERStick, são encontrados nos maiores varejistas do país e na loja virtual da Samsung.

¹Disponível em dispositivos Android e iOS. Exige conexão Wi-Fi.

²A Samsung pode a qualquer tempo e sem aviso prévio trocar ou suspender os serviços de assistentes de voz ou qualquer funcionalidade por eles desempenhadas. Conteúdos, funcionalidades e serviços dos assistentes de voz podem não estar disponíveis em todas as regiões. O Assistente pessoal de voz Bixby está disponível nos idiomas Inglês (EUA/ Reino Unido), Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Chinês, Português Brasil e Coreano. Podem não ser reconhecidos sotaques, dialetos ou gírias. O Google Assistent está disponivel nestas linhas até dezembro de 2021. Podem não ser reconhecidos sotaques, dialetos ou gírias. Google é uma marca da Google LLC. Para acessar o assistente de voz Alexa, uma conta Amazon pode ser requerida. Podem não ser reconhecidos sotaques, dialetos ou gírias. Amazon, Alexa e todos os logos são marcas da Amazon.com Inc e suas afiliadas.

³Com base em testes internos, usando o modo Max, de acordo com a IEC62885-2 Cl. 5.11 padrão. Os resultados podem variar dependendo das condições reais da casa.